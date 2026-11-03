Meteo, ancora piogge al Centro-Sud e temporali nel weekend: ecco dove

Introduzione

Dopo l'ondata di instabilità che nei giorni scorsi ha colpito il Centro-Sud, sono attese nelle prossime ore ancora precipitazioni sparse lungo il versante adriatico centrale e su parte del Sud. Rovesci più contenuti su Abruzzo, Molise e Calabria ionica. Si registrano invece schiarite al Nord-Ovest e lungo la fascia tirrenica centrale. Nel fine settimana è prevista invece una nuova perturbazione che potrebbe portare piogge e maltempo sul Mediterraneo, con particolare coinvolgimento dell'Italia. Ecco le previsioni.