Meteo, ancora piogge al Centro-Sud e temporali nel weekend: ecco dove

Meteo, ancora piogge al Centro-Sud. Previsti temporali anche nel weekend: ecco doveCronaca
Introduzione
Dopo l'ondata di instabilità che nei giorni scorsi ha colpito il Centro-Sud, sono attese nelle prossime ore ancora precipitazioni sparse lungo il versante adriatico centrale e su parte del Sud. Rovesci più contenuti su Abruzzo, Molise e Calabria ionica. Si registrano invece schiarite al Nord-Ovest e lungo la fascia tirrenica centrale. Nel fine settimana è prevista invece una nuova perturbazione che potrebbe portare piogge e maltempo sul Mediterraneo, con particolare coinvolgimento dell'Italia. Ecco le previsioni.
Quello che devi sapere
Ancora piogge nelle prossime ore
Nella giornata di oggi, 3 novembre, è prevista un'ondata di maltempo in molte zone del Centro-Sud e sulla Sardegna orientale, mentre ampie schiarite interesseranno il resto d'Italia. Sono attese precipitazioni sull'Adriatico e sui settori meridionali, con precipitazioni intense sulla Puglia e Basilicata e più contenute su Abruzzo, Molise e Calabria ionica. Deboli nevicate interesseranno le vette più elevate dell'Appennino centro-meridionale, sopra ai 1500-1600 metri.
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Allerta arancione in Puglia e Basilicata
La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione in Puglia e in alcune zone della Basilicata, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Allerte gialle, con estensione e tipologie di rischio differenti, sui settori di Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia, oltre che nella stessa Basilicata e in alcune zone pugliesi.
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Le previsioni di oggi
- Nord: Nubi su gran parte dei settori, cielo anche coperto sul Veneto. Nel corso del pomeriggio e della sera qualche debole pioggia anche sui settori montuosi. Maggiore stabilità sul resto delle regioni. Valori massimi delle temperature tra i 13 e i 17°C gradi su tutte le città.
- Centro e Sardegna: Deboli piogge sul Molise e tante nubi sulle restanti regioni. Dopo metà giornata qualche residuo piovasco sulle Marche e il Molise. Ampio soleggiamento altrove. Valori massimi tra i 10-11°C di Campobasso e l'Aquila e i 20°C di Roma.
- Sud e Sicilia: Ancora fenomeni instabili su Puglia e Basilicata, con locali temporali. Instabilità anche sulla Sicilia tirrenica e sulla Calabria, alternate a schiarite. Tra pomeriggio e sera è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni. Temperature massime attesi tra i 10°C di Potenza e i 17-20°C delle altre città.
Domani ampie schiarite
Nella giornata di domani, 4 novembre, si registreranno invece ampie schiarite su gran parte della Penisola, ad eccezione della costa adriatica e della Sardegna dove una nuova perturbazione atlantica proveniente da ovest determinerà annuvolamenti. Possibili precipitazioni deboli sui settori montuosi centro-occidentali e nevicate sulle Alpi a quote superiori ai 2000-2200 metri.
Nuova perturbazione da giovedì
Nella giornata di giovedì, 5 novembre, sono previste ancora piogge moderate su Sardegna e Sicilia, accompagnate da qualche raffica di vento tra 40 e 50 km/h. È previsto anche un graduale aumento delle temperature di 2-3°C nei valori minimi e di 1-2°C nei massimi, riportando progressivamente i valori termici verso le medie climatologiche del periodo. I valori massimi si attesteranno tra 12-14°C al Nord, tra 16-18°C al Centro e toccheranno punte fino a 20°C al Sud, in Sicilia e in Sardegna.
Peggioramenti nel weekend
Nel corso del fine settimana di sabato 7 e domenica 8 novembre l'afflusso di masse d'aria polare-marittima di matrice atlantica determinerà una fase di marcata instabilità su parte della Penisola. Una vasta perturbazione in arrivo dall'Atlantico potrebbe portare correnti umide verso il Mediterraneo. Il suo progressivo avvicinamento al Tirreno potrebbe favorire la formazione di una nuova area di bassa pressione, determinando un peggioramento delle condizioni meteo sullo Stivale. Le temperature massime saranno comprese tra 12 e 13°C al Nord, mentre al Centro-Sud raggiungeranno valori più miti, tra 18 e 20°C nelle principali città.
Le previsioni di sabato e domenica
Nella giornata di sabato 7 novembre si registreranno piogge e temporali sparsi sulle regioni centro-meridionali, con possibili raffiche di vento a 30 e 40 km/h lungo le coste esposte. Previste entro la serata anche deboli nevicate lungo l'arco alpino centro-occidentale, con quota neve compresa nell'intervallo tra 1.500 e 1.700 metri.
Domenica 8 novembre il maltempo tenderà gradualmente ad attenuarsi. Il ritorno temporaneo dell'alta pressione favorirà ampie schiarite su gran parte dell'Italia, ad eccezione delle coste della Toscana, dove potrebbero ancora verificarsi deboli e isolate piogge.