Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 novembre: la rassegna stampa

C'è ampio spazio per l'impresa sportiva di Kimi Antonelli sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. Il pilota italiano diventa il più giovane campione del mondo in F1 di sempre. E riporta il titolo nel nostro Paese dopo Ascari nel 1953. Focus poi anche sulle elezioni di midterm negli Usa e sulle discussioni relative alla Manovra
- Lo sport domina l'apertura, con l'impresa di Antonelli in F1: "Campione a 20 anni, Kimi è storia". Il pilota italiano "si prende il Mondiale, è il più giovane di sempre". Usa, midterm: "La minaccia di Trump". Domani le elezioni di metà mandato, l'avviso ai dem: "Se perdo diventerò Mr. Veto". Focus sulla cavalcata in Francia di Marine Le Pen in un Paese "senza leader" e sulla Manovra in Italia con attenzione sugli "aiuti per l'energia" e per il "caso magistrati". Serie A: "La Lazio non si ferma e vola in testa da sola".
- Ancora l'impresa del pilota italiano in primo piano: "Il giovane favoloso". Il 20enne Kimi Antonelli "è il più precoce campione del mondo di sempre in Formula Uno". L'ultimo italiano a vincere fu "Ascari nel 1953". Usa, midterm: "I dubbi su Trump anatra zoppa. Oppure scatenata". Politica, focus sulla Manovra: "Prof e medici in rivolta, stretta sugli stipendi dei magistrati". Musica: "Diecimila in piazza per cantare Guccini".
- "Kimi nella leggenda", titola in prima pagina il quotidiano torinese. Con Antonelli "il mondiale di F1 parla italiano 73 anni dopo Ascari". I genitori: "Nato per guidare". Usa, il voto di midterm: "Trump alla resa dei conti, repubblicani in affanno". Manovra: "Scontro con i magistrati". Pensioni: "La beffa nascosta per milioni di assegni". Serie A: "Riscatto Juve. Spalletti respira, Allegri ko".
- Elezioni di midterm, Trump sente Netanyahu: "Se vincono i dem divento Mister Veto". Israele: "Eisenkot tratta per il sostegno degli arabi". Manovra, statali: "Tfs più veloce, liquidazione in 9 mesi". Politica: "Spunta un garante per le primarie". Calcio, serie A: "Lassù c'è solo la Lazio". I biancocelesti di Gattuso "volano in vetta e ora l'Inter è a -3". Roma: "Segnano tutti, assalto allo United".
- C'è solo spazio per Antonelli in prima pagina: "Kimitico". Italia "in festa", è il "re della Formula 1 a 73 anni da Ascari". Inolte, "a 20 anni è il più giovane campione di sempre". La mamma: "Ha ancora una paghetta ogni mese". Il commento: "Perchè aprirà una nuova era".
- L'impresa di Antonelli domina l'apertura: "L'italiano". Kimi campione del mondo di F1: "In Messico l'impresa sportiva del secolo. A soli 20 anni ha riportato il titolo più prestigioso del motorsport nel nostro Paese". Le sue parole: "E' un sogno". L'ultima volta di un italiano era stata con Ascari nel 1953.
- "Il mondo di Kimi", è il titolo in primo piano che celebra la vittoria storica di "un italiano" che diventa "campione della F1 73 anni dopo" l'ultima volta, con Ascari. Ieri, in Messico, "l'apoteosi di Antonelli con l'ennesimo podio e la festa Mercedes tra lacrime di gioia". Serie A: "Un colpo d'Ala e la Juve si rialza. Spalletti mette Allegri nei guai". Torino: "Delusione e rabbia di rigore".
- La Manovra in apertura: "Sanità e scuola, tagli con beffa. Fondi a cliniche e istituti privati". Usa, midterm: "Le sparate di Trump anti-dem e le minacce di veti sul Confresso". Israele: "Netanyahu litiga con Donald sull'Iran. Eisenkot vuole silurarlo con gli arabi". Il punto: "Sette anni di Lagarde. Gaffe, pasticci e poca crescita". Imperialismi digitali: "IA, così Big Tech assedia la privacy Ue".
- Focus, in apertura, sugli "amici di Hamas in Parlamento" che "minacciano pure la figlia di Meloni". Economia: "Sanità, scuola e pensioni. Le bugie rosse sulla Manovra". Politica: "Conte rilancia il reddito M5s, così vuole ri-sfasciare l'Italia". Israele: "Eisenkot tratta con gli arabi, Netanyahu resta alla porta". Famiglia del bosco: "La nuova vita di Catherine". Calcio: "Vola la Lazio di Gattusa, è prima da sola".
- In apertura spazio per "scioperopoli": "A novembre 30 agitazioni diverse. Così l'Italia si blocca". Nuova norma: "Il governo mette un freno agli aumenti delle toghe". Economia: "Sanitari e prof, tutte le balle sulla Manovra". Primarie: "Il Campo largo va a caccia del voto dei 16enni". Sport: "Kimi, sei leggenda. Campione del mondo di F1".
- "Per gli italiani inflazione percepita già a quota 13,3%". Questo il titolo in apertura legato ad un'indagine con focus sui dati Istat. Il Ddl di Bilancio: "Affitti, la tassa al 5% cambia il mercato". Immobili: "Mutui, l'effetto tassi taglia (-10%) il potere d'acquisto". Scuola: "Da Prato a Lodi, più stranieri in aula. Dal 2019 sono aumentati del 10%". Usa, midterm: "Lo spettro dei ricorsi alla vigilia del voto".
- L'America al voto: "Tutti i populismi in ballo con il midterm (oltre Trump)". I democratici "divisi, i sondaggi che vedono la svolta, i fronti aperti alla Casa Bianca". Focus, ancora, sul "quarto potere dimezzato" con sguardo sul "mondo dell'informazione in affanno nell'America imperiale di Donald Trump". Spazio poi per la Manovra e per le parole di Ignazio Visco e per la "frenata sugli stipendi dei magistrati".
- Usa, "venti di guerra sul voto midterm". Il conflitto: "Iran, i piani di Trump sono folli". Il tycoon parla con netanyahu "di un nuovo attacco". I dem hanno visto le carte: "Escalation devastante". Economia: "Manovra strabica. Sì alla lotteria, no al ceto medio". Focus sul crocevia di Israele: "Bibi si crede Machiavelli. Ma è sempre più isolato". Politica, il commento: "Non c'è futuro nella visione della premier".
- In apertura il caso legato alla cocaina a Venezia: "Grandi affari dietro quei delitti". Il questore Sbordone: "Interessi forti in campo, se si spara qualcosa sta cambiando". Usa, Trump al voto: "Se vincono i dem divento Mr. Veto". La crisi delle vongole: "In Friuli pesca vietata a chi non è residente". Sport, F1: "Fenomeno Antonelli, il mondo ai suoi piedi". Calcio: "Lazio in vetta da sola, Juve di slancio".
- Focus in apertura sul calcio e sul Napoli: "Senza luce". Gli azzurri, decimati, cedono alla Juve: "L'Europa è già lontana". Manovra: "Nodo fondi sulla sanità, tra assunzioni e card agli anziani". Midterm Usa, Trump sente Netanyahu e poi avverte: "Se sconfitto diventerò Mister Veto". Primarie: "C'è il garante, rebus voto nei circoli Pd". Moto Gp: "Marquez senza rivali, il Mondiale è ad un passo".
- "Leggenda Kimi", è il titolo d'apertura. Antonelli conquista il Mondiale a 20 anni, "il bolognese è il campione più giovane di sempre". Midterm, sondaggi contro Trump. E lui minaccia: "Sarò mister veto". Israele e il nuovo governo, partiti arabi con Eisenkot: "Pronti a sostenerlo". Crans-Montana, le famiglie delle vittime temono la beffa dei risarcimenti: "Il Comune va commissariato".