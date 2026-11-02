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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 novembre: la rassegna stampa

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C'è ampio spazio per l'impresa sportiva di Kimi Antonelli sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi. Il pilota italiano diventa il più giovane campione del mondo in F1 di sempre. E riporta il titolo nel nostro Paese dopo Ascari nel 1953. Focus poi anche sulle elezioni di midterm negli Usa e sulle discussioni relative alla Manovra

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