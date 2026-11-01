Le 10 sagre e fiere d'autunno da non perdere in Italia a novembre

Dalla castagna al tartufo, dal cioccolato al torrone. Sono diversi i prodotti locali tipici del nostro territorio che vengono celebrati da una serie di sagre diffuse in tutte le regioni italiane ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Con l'autunno le regioni d'Italia si riempiono di profumi e sapori delle fiere di stagione. Ecco i principali appuntamenti di novembre: il tartufo è il grande protagonista, ma non mancano sagre dedicate al cioccolato, ai dolci tradizionali e alle specialità regionali. Dal Piemonte alle Marche, dall'Umbria alla Lombardia, dieci eventi per organizzare una gita fuori porta all'insegna del gusto.

Fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba in Piemonte Ad Alba torna una delle manifestazioni gastronomiche più conosciute d'Italia. Il cuore della fiera è il Mercato mondiale del tartufo bianco, accompagnato da degustazioni, incontri e appuntamenti dedicati ai prodotti delle Langhe. Un'occasione per scoprire anche i vini del territorio. Dal 10 ottobre al 6 dicembre. Eurochocolate a Perugia, in Umbria Dieci giorni dedicati al cioccolato in tutte le sue forme nel centro storico di Perugia. Dal 13 al 22 novembre la 32esima edizione, intitolata "Fate dolci", propone degustazioni, laboratori per famiglie, show cooking e produttori provenienti da tutto il mondo. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Lombardia: Festa del Torrone a Cremona Dal 7 al 22 novembre 2026 Cremona celebra uno dei suoi prodotti simbolo con tre weekend di degustazioni, spettacoli e rievocazioni storiche. Per la 29esima edizione il tema è "il confine" tra tradizione e innovazione. Il centro storico si trasforma in una grande festa a ingresso libero. Fiera del Tartufo Bianco ad Acqualagna, nelle Marche Nel borgo marchigiano torna la 61esima edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. In programma mercati, degustazioni e cooking show, con la possibilità di acquistare tartufi freschi direttamente dai commercianti e di abbinare tutto a una visita alla vicina Gola del Furlo. Emilia Romagna, la Tartufesta Fino al 15 novembre 2026, tra Savigno, Monghidoro e altri borghi dell'Appennino bolognese, Tartufesta porta in tavola tartufi e specialità locali. Mercati, ristoranti con menù dedicati e iniziative nei centri storici accompagnano i visitatori alla scoperta dei sapori autunnali. Approfondimento Grappolo d'uva da record in una sagra nel barese: pesa oltre 6 kg

In Campania la Festa della Castagna di Montella Durante la prima settimana di novembre, in provincia di Avellino, torna la 42esima Festa della castagna di Montella IGP, uno degli appuntamenti autunnali più caratteristici dell'Irpinia. La castagna locale è protagonista della manifestazione, che celebra la tradizione gastronomica e agricola del territorio. Mostra Mercato del Tartufo Bianco a San Miniato, Toscana Novembre offre anche tre weekend per scoprire il tartufo bianco delle colline pisane. Il borgo medievale di San Miniato si trasforma in un laboratorio del gusto a cielo aperto, con bancarelle, prodotti tipici, piatti della tradizione e iniziative dedicate alla ricerca del tartufo. Approfondimento Le migliori sagre italiane? Ecco quelle consigliate dal Guardian