Il mondo del vino diventa un museo diffuso per scoprire il territorio

Mappare, documentare e valorizzare le aziende vitivinicole italiane che scelgono di non limitarsi alla sola produzione di vino, ma agiscono come veri e propri mecenati e attori culturali, investendo nel territorio e nelle comunità locali. Per tre giorni 14 cantine lungo la Penisola aprono le loro porte per un viaggio tra arte contemporanea e filari di vite