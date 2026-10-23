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Lifestyle

Il mondo del vino diventa un museo diffuso per scoprire il territorio

Costanza Ruggeri

Mappare, documentare e valorizzare le aziende vitivinicole italiane che scelgono di non limitarsi alla sola produzione di vino, ma agiscono come veri e propri mecenati e attori culturali, investendo nel territorio e nelle comunità locali. Per tre giorni 14 cantine lungo la Penisola aprono le loro porte per un viaggio tra arte contemporanea e filari di vite

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