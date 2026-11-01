Al centro delle aperture dei giornali ci sono la Legge di Bilancio, in particolare i temi delle pensioni e dei tagli alla scuola, le proteste in Italia e all’estero e il Campo Largo alle prese con programma e primarie. Spazio anche al derby meneghino, vinto dal Milan 3-1, e alla F1, dove Kimi Antonelli punta a riportare in Italia il titolo mondiale che manca da 73 anni