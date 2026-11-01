Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 novembre: la rassegna stampa di Sky TG24
Al centro delle aperture dei giornali ci sono la Legge di Bilancio, in particolare i temi delle pensioni e dei tagli alla scuola, le proteste in Italia e all’estero e il Campo Largo alle prese con programma e primarie. Spazio anche al derby meneghino, vinto dal Milan 3-1, e alla F1, dove Kimi Antonelli punta a riportare in Italia il titolo mondiale che manca da 73 anni
- In evidenza un’intervista al ministero dell’Interno Matteo Piantedosi: "Violenti nei cortei: ‘Vanno isolati con l’opposizione’, Critiche alle toghe? Nessun conflitto". Poi un’intervista al leader di Iv Matteo Renzi e i sondaggi politici con Futuro Nazionale in calo. Spazio anche all’evacuazione di Oleshky e alla crisi politica in Polonia. E ancora "Il Milan spegne l’Inter. Moreira show nel 3 a 1” e “Kimi, la grande attesa per il Mondiale record".
- Apertura con titolo "Campo Largo, il programma parte dai salari": Paga di base di 10 euro l’Ora: c’è l’accordo (e Iv apre). Nodi giustizia e ius soli, oltre all’Ucraina. Conte: dubbi sulle primarie con il doppio turno. Poi la Manovra, "Gli anziani ci perdono ma per i giovani pochi vantaggi". E ancora "Polonia nel caos, Tusk accusa: ‘A rischio lo Stato di diritto".
- In primo piano un’intervista esclusiva ad Abu Mazen: "Pronti a lavorare con chi riconosce la Palestina". Poi "Manovra, tagliati settemila lavoratori della scuola" e il Campo Largo: "Primarie, i nodi delle regole: seggi e voto a fuorisede e sedicenni". Spazio anche alle proteste con le perquisizioni in 23 città e a "Blitz Usa, l’Iran minaccia: Khamenei avverte la Casa Binaca: ‘In caso di attacco risponderemo senza confini’".
- In evidenza la Manovra 2027, con i tagli alla scuola e le pensioni, "in 10 anni lo Stato risparmierà oltre 14 miliardi". Spazio anche a cortei e perquisizioni e alle tensioni fra Usa e Iran. Poi la Serie A: "Una Roma senza limiti. Giallorossi travolgenti a Udine: 5-2".
- Apertura con titolo "Estasi Milan. Il derby resta un incubo per l’Inter:-3-1", Moreira il re: due assist e gol. Chivu in emergenza e bocciato. Poi "Mondo Kimi": F1 in Messico alle 21, basta il 9° posto per un trionfo record. Antonelli parte quarto, Mondiale vicinissimo.
- In primo piano il derby di Milano con il titolo "Stramorim": L’Inter crolla, derby shock (3-1) per i campioni. Ruben smonta Chivu, Moreira fa il fenomeno. Poi il "Kimi day" e la vittoria della Roma a Udine.
- "Kim1 Day": in evidenza la Formula 1 con il Gp del Messico, "Antonelli a 2 punti dalla leggenda: gli basta il 9° posto per riportare in Italia il titolo mondiale che manca da 73 anni (Ascari 1953)". Poi "Indiavolati. Milan travolgente, l'Inter vede le streghe: 3-1". E ancora "Questione di rispetto. La Juve col Napoli chiamata a un sussulto di dignità".
- In primo piano le manifestazioni in Italia: "Sciopera solo il 6%. Ma la piazza rossa ci costa un miliardo". Poi "Trump infiamma l'Iran: pronto ai raid dopo le urne". Spazio anche alle anticipazioni del libro di Bruno Vespa: "Meloni non pensa al Quirinale: 'Voglio proseguire il lavoro al governo'". E ancora la Manovra con "il 'sacrificio' delle pensioni più alte" e "Il ghetto a Brescia e la fuga. Tutti i segreti di Youssef".
- Apertura sulla Legge di bilancio: "Pensioni, tagli per più di 3 miliardi. Superbonus, rinviati 18 miliardi di crediti". Poi "OpenAI taglia di un terzo il target di finanziamento" e "Petrolio, fuga da Hormuz. Ecco i nuovi percorsi".
- Manovra in apertura con titolo: "Il governo ascolta i giovani: tagliati altri 7mila docenti": meno soldi alle scuole (paritarie escluse), più ad armi e costruttori. Poi la politica in Israele: "Eisenkot: 'Via Bibi, la maggioranza c'è'". E ancora un occhio sul Campo Largo: "Conte: 'Tornerà il Rdc. Garanzie su Renzi o addio" e "Matteo, il record in 70 sondaggi: è sempre l'ultimo".
- In primo piano "La sinistra lo dice: Youssef faccia da pirla. De Luca si sfoga: 'Siamo passati da Che Guevara a Siher, con la sua testa di sedano. Che delusione'". Poi le proteste: "Il conto delle piazze 'meravigliose': 200 agenti feriti e 1 miliardo di perdite".
- Apertura con titolo "Colpi d'ascia su scuola e pensioni. La manovra è un grande imbroglio": il testo di Meloni e Giorgetti nasconde la riduzione degli organici scolastici per il prossimo anno. Diminuiti per dieci anni gli assegni previdenziali. Ennesimo regalo alle strutture sanitarie private. Poi spazio alla Polonia: "Crisi istituzionale, Polonia nel caos. Tusk accusa Mosca".