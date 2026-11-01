Allerte meteo per pioggia e grandinate in 5 regioni: le zone a rischio

Allerta arancione per il maltempo in Puglia e Basilicata, gialla in altre cinque regioni del Centro-Sud. Attesi temporali, precipitazioni diffuse e forti raffiche di vento. Il peggioramento è previsto da lunedì 2 novembre con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È allerta gialla per maltempo in cinque regioni del Centro-Sud con temporali, arancione in Puglia e Basilicata. Lo rende noto la Protezione Civile. Un'area di bassa pressione, in discesa dai Balcani verso il mar Tirreno, sta determinando condizioni di instabilità al Centro-Sud, con rovesci e temporali sparsi. Domani, l'approfondirsi della depressione sul Tirreno meridionale provocherà un deciso peggioramento sul medio versante Adriatico e su gran parte del Sud, con precipitazioni diffuse, anche temporalesche e di forte intensità, associate a una generale intensificazione della ventilazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Attesi temporali e venti forti L'avviso prevede dalle prime ore di domani, lunedì 2 novembre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise e Sicilia, in estensione a Campania, Calabria, Puglia e Basilicata, con carattere di persistenza su quest'ultima e lungo i versanti appenninici orientali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Inoltre, sempre dal primo mattino di domani, si prevedono venti da forti a burrasca settentrionali su Lazio, specialmente settori settentrionali, Campania e Sicilia, con raffiche di burrasca forte sui settori meridionali dell'isola, in successiva estensione e rotazione dai quadranti orientali su Basilicata e Puglia. Approfondimento Che tempo farà a novembre? Cosa dicono le prime proiezioni