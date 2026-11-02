Meteo, in arrivo temporali, neve e vento forte: allerta in 7 regioni

Scuole chiuse, in particolare, a Trani e Barletta, con i cimiteri interdetti ai visitatori e le celebrazioni per la commemorazione dei defunti annullate o trasferite. Queste le misure precauzionali prese in esame in diversi Comuni pugliesi in vista dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale per oggi, lunedì 2 novembre. Nella regione sono previste precipitazioni diffuse, anche di forte intensità, accompagnate da raffiche di burrasca, possibili grandinate e frequente attività elettrica. A Trani il sindaco ha disposto, per l'intera giornata di oggi, la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, e degli asili nido. Il provvedimento riguarda anche il cimitero comunale. Anche a Barletta il sindaco Cosimo Cannito ha firmato un'ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L'amministrazione monitorerà inoltre le strade urbane ed extraurbane e i sottopassi maggiormente esposti al rischio di allagamenti, valutandone l'eventuale interdizione al traffico. Nel Barese, a Bitetto, il Comune ha disposto la chiusura del cimitero comunale per l'intera giornata del 2 novembre. A Giovinazzo, invece, il cimitero chiuderà alle 13.