Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 ottobre: la rassegna stampa

La tornata elettorale, oggi, in Israele e l'analisi su quelle appena terminate in Brasile e Serbia. Il focus sulla Manovra, sulle parole del Papa in vista del suo viaggio in Sudamerica, sulle indagini legate al "Movimento 17 ottobre" e sulla guerra in Ucraina. Poi, per lo sport, la serie A, il Pallone d'Oro vinto da Harry Kane ed il ritorno in campo di Sinner a fine dicembre. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- La situazione in Brasile in primo piano: "Il trionfo di Lula, crolla la Borsa. Bolsonaro accusa". Spazio anche alle elezioni in Israele: "Oggi al voto, referendum su Netanyahu". E alle parole del Papa: "Felice di poter tornare in Sudamerica". Economia: "Flat tax per i giovani, ma sulla Manovra si tratta ancora". Proteste, i pm: "Da Youssef dichiarazioni di guerra". Cronaca: "Impagnatiello pianificò l'omicidio". Lo sport trova posto con "Harry Kane vince il Pallone d'Oro" e il ritorno in campo di Sinner a fine dicembre
- La tornata elettorale in Israele, con le parole dello scrittore Grossman, tra i temi in apertura: "Oggi è l'ultima occasione". Brasile: "Il trionfo di Lula piace a Trump. Bolsonaro non ci sta". Ucraina: "Gli aiuti fantasma". E il "no di Salvini a Kiev spacca il governo". Belgrado: "Ora un governo di allievi e professori". Proteste, l'analisi: "Il bersaglio Youssef Siher". Calcio: "Harry Kane vince il Pallone d'Oro 2026". Tennis, parla Sinner: "Il mio corpo è l'unico avversario che non posso battere".
- "Netanyahu, il giorno del giudizio", titola in apertura il quotidiano torinese. Oggi il voto in Israele, "il premier cerca la riconferma". Il dibattito: "Una democrazia non può tollerare le diseguaglianze". Politica: "Meloni non raccoglie la sfida dei sindaci". Manovra: "Incentivi per giovani e donne con figli". Tennis, Sinner: "Un Capodanno in campo".
- Focus su "elezioni cruciali" in primo piano: "Cambierà la storia?". In Brasile il trionfo di Lula ma il Paese è "spaccato, crolla la Borsa". E Bolsonaro "non ci sta". In Israele, oggi, "il giorno della verità". Elezioni anche in Serbia che "volta pagina". Il Papa dopo l'intervento andrà in Sudamerica: "Sono felice". Proteste, il pm: "Istruiva i violenti". Chiesto il carcere per Siher. Calcio: "Roma e Lazio, la spinta dei tifosi".
- Il campionato di serie A in apertura: "Dateci il derby". Sabato Milan-Inter, "la sfida è stellare. Thuram è il trascinatore, Pulisic è il giocatore chiave". Turno infrasettimanale in arrivo, Lazio e Roma per volare: "La Capitale dei record". Pallone d'Oro: "Kane è il nuovo re inglese". Tennis. Sinner: "Ritorna nel torneo milionario, In Arabia a dicembre".
- Serie A, Napoli decimato: "Doppia stangata". Squalifica per Allegri, "Badiashile e Spinazzola ko". Lazio, Gattuso e 10mila tifosi in trasferta: "Comanda Frattesi". Roma, parla Gasperini: "Senza limiti". Inter: "A Venezia con Pio e Bonny". Emergenza Milan: "Ne mancano otto". Juve: "Kolo Miani rischia l'esclusione". La festa a Londra: "Pallone d'Oro a Kane". Tennis: "27 dicembre Sinner in campo".
- Focus sulla Juventus in apertura: "Wolte sorpassa Kolo". Le gerarchie nell'attacco bianconero "possono cambiare, il francese in difficoltà rischia di star fuori col Genoa". Il Torino affronta il Como, il messaggio del tecnico granata: "Fame fame fame". Squalifiche e veleni, per "Allegri due turni". Gasperini: "Da Max uscita infelice". L'evento a Londra: "Kane morde il Pallone d'Oro". F1: "Kimi, campione da studiare". Tennis: "Sinner torna a fine anno a Riad!".
- Quello che viene definito "l'assalto al Fatto" in primo piano: "L'oligarca Del Vecchio contro la stampa libera". Il rapporto di Albanese: "Censura, fake news, omicidi". prove di "mediacidio" a Gaza. Brasile: "Bolsonaro battuto, rimonta di Lula". Economia: "Manovra silurata dall'Ue". Movimento 17 ottobre: "Siher, nessun post violento. I dubbi sull'accusa dei pm". Inchiesta sull'Ilva, i pm: "Arrestate Morselli, controlli truccati e profitti".
- In apertura l'intervista a Matteo Salvini: "Islam pericolo per l'Italia. Ecco la mia nuova Lega". Movimento 17 ottobre, Piantedosi: "Valutare i legami tra Youssef e i terroristi". I pm: "E' pericoloso". Politica: "La Schlein si è alleata con l'amico di Hamas. Campo largo in frantumi". Ilva, nessuna pace: "Chiesto l'arresto dell'ex AD". Le elezioni in Israele: "Netanyahu si gioca tutto". Brasile nel caos, le accuse di Trump e Bolsonaro: "Voto truccato".
- Focus sul "Movimento 17 ottobre" in primo piano: "Il Pd arruola il capo islamico". Il pm vuole Siher in cella: "Strategia rivoluzionaria, finalità eversive". Ma "crescono i politici progressisti che lo esaltano". Brasile: "A sinistra samba per Lula. Ma crolla la Borsa". L'ex ministro in Commissione: "Speranza si auto-assolve per il disastro Covid". Politica: "Durigon e la Lega, un ruolo a Zaia e Molinari. E Garavaglia ...".
- Il focus in primo piano è quello in vista della Manovra: "Pensioni, un fondo per uscite anticipate. Rincari per le transazioni finanziarie". Intelligenza artificiale: "Anthropic a Wall Street con l'Ipo dei record. Può toccare i 100 miliardi". Ex Ilva: "Chiesti i domiciliari per Lucia Morselli e due manager". Le statistiche del Coni: "Il sorpasso di tennis e padel, più tesserati del calcio". In israele oggi si vota: "Di fatto un pro o contro Netanyahu". Brasile: "Lula vince le presidenziali ma Borsa e valuta non lo premiano".
- Le elezioni in Israele tra i temi in prima pagina: "Uno show democratico". Politica: "Meloni fa nero Salvini l'ingrato. Tajani rilancia su Kiev". Movimento 17 ottobre: "La primula Pal". Guerra in Ucraina: "Il fronte e i disfattisti". Usa: "Nella tana del lupo". Dodici "vescovi americani ripresi mentre pregano con Trump. Costretti alle scuse pubbliche".
- Il Brasile in apertura: "Lula hope". Rimonta "prodigiosa", l'eterno Lula "batte Bolsonaro Jr e ferma un'onda Maga americana che sembrava inarrestabile". Cronaca: "A Roma la polizia fa una retata a scuola". Oggi Israele al voto: "Bibi o no, il parlamento sarà in mano alla destra". Serbia: "La lista degli studenti alla prova del governo".
- Il Brasile in apertura: "Lula trionfa, la rabbia di Trump". E oggi, per Israele, "è il giorno della verità". Movimento 17 ottobre, i pm chiedono il carcere per l'attivista: "Siher pericoloso". Ma partono "esposti contro la polizia". Politica: "La strategia di Schlein sui giovani. Così prova a chiamarli ai gazebo". L'analisi: "Non solo Salvini e Conte, alle origini del putinismo".
- "Il mondo al voto", è il titolo d'apertura. Focus sulla "rimonta di Lula in Brasile" dove però è "caos in Borsa". In Serbia "gli studenti hanno battuto Vucic dopo 14 anni" e, oggi, "Israele va al voto con la paura dello stallo". Politica: "Sciopero continuo. E sulla Manovra è ora". Il punto su Youssef Siher: "Cattivini maestrini? Stiamo attenti a non creare lupi". La Lega: "Salvini irrita Meloni sull'Ucraina. E Matone passa a FI".
- L'economia in primo piano: "Sì al prelievo sulle banche. Spese extra, spiragli Ue". In manovra "entra il contributo di istituti di credito e assicurazioni". Da Bruxelles "segnali positivi per energia e difesa, non sulle pensioni". Elezioni in Serbia: "Se i giovani prendono il comando". Brasile: "Miracolo Lula, consensi anche da destra". Trump: "Elezioni truccate". Israele, oggi "il d-day di Netanyahu". Sinner, di nuovo in campo: "Il ritorno da sceicco".