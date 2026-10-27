Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 ottobre: la rassegna stampa

La tornata elettorale, oggi, in Israele e l'analisi su quelle appena terminate in Brasile e Serbia. Il focus sulla Manovra, sulle parole del Papa in vista del suo viaggio in Sudamerica, sulle indagini legate al "Movimento 17 ottobre" e sulla guerra in Ucraina. Poi, per lo sport, la serie A, il Pallone d'Oro vinto da Harry Kane ed il ritorno in campo di Sinner a fine dicembre. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi