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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 ottobre: la rassegna stampa

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La tornata elettorale, oggi, in Israele e l'analisi su quelle appena terminate in Brasile e Serbia. Il focus sulla Manovra, sulle parole del Papa in vista del suo viaggio in Sudamerica, sulle indagini legate al "Movimento  17 ottobre" e sulla guerra in Ucraina. Poi, per lo sport, la serie A, il Pallone d'Oro vinto da Harry Kane ed il ritorno in campo di Sinner a fine dicembre. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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