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Esplosione a Roma, ordigno danneggia palazzo in via Treia a S. Basilio

Cronaca

Sul posto è intervenuta la Polizia. L'esplosione potrebbe inquadrarsi in una serie di attacchi che negli ultimi mesi hanno messo nel mirino attività commerciali, condomini, autolavaggi, autonoleggi e bar della Capitale, soprattutto nel quadrante orientale

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Esplosione nella notte a San Basilio, alla periferia nord-est di Roma. Intorno all'1.30 si è udito un boato proveniente dalla parte più esterna del quartiere, verso via del Casale di San Basilio. Il portone e la tettoia soprastante di un palazzo in Via Treia sono stati gravemente danneggiati. La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri delle finestre della palazzina di fronte. Non ci sono stati feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia. L'esplosione potrebbe inquadrarsi in una serie di attacchi che negli ultimi mesi hanno messo nel mirino attività commerciali, condomini, autolavaggi, autonoleggi e bar della Capitale, soprattutto nel quadrante orientale.

 

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