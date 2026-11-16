Terremoto in Abruzzo, scossa di magnitudo 3.2 in provincia dell'Aquila

La scossa è avvenuta alle 00.26 a 2 km a nord-est di Pizzoli (AQ), ad una profondità di 10 km, non risultano danni a persone e cose

Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato 2 km a nord-est da Pizzoli (L'Aquila), 26 minuti dopo la mezzanotte, a una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma.

Nessun danno a persone e cose

Il movimento tellurico è stato avvertito nitidamente dalla popolazione nell'Aquilano e nei comuni limitrofi, complice l'orario notturno e la profondità relativamente superficiale. Secondo le prime verifiche non risultano danni a cose o persone.