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Terremoto in Abruzzo, scossa di magnitudo 3.2 in provincia dell'Aquila

Cronaca
©Ansa

La scossa è avvenuta alle 00.26 a 2 km a nord-est di Pizzoli (AQ), ad una profondità di 10 km, non risultano danni a persone e cose

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Un terremoto di magnitudo 3.2 è stato registrato 2 km a nord-est da Pizzoli (L'Aquila), 26 minuti dopo la mezzanotte, a una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala sismica Ingv di Roma.

Nessun danno a persone e cose

Il movimento tellurico è stato avvertito nitidamente dalla popolazione nell'Aquilano e nei comuni limitrofi, complice l'orario notturno e la profondità relativamente superficiale. Secondo le prime verifiche non risultano danni a cose o persone.

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