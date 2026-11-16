Omicidio nel Milanese, uomo trovato morto in una cava

Il cadavere è stato rinvenuto nella tarda serata di domenica nella zona delle cave, vicino alla strada provinciale 128. La vittima non è ancora stata identificata. Gli investigatori valutano un possibile collegamento con i contrasti tra gruppi di spacciatori per il controllo delle piazze di spaccio nei boschi tra Milano, Varese e Como

Il cadavere di un uomo, ucciso probabilmente con un colpo d'arma da fuoco, è stato trovato nella tarda serata di domenica 15 novembre in una cava nelle campagne di Busto Garolfo, nell'Alto Milanese. La vittima, presumibilmente di origini nordafricane, non è ancora stata identificata. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un omicidio maturato nell'ambito di una faida tra gruppi di spacciatori rivali per il controllo del traffico di droga nella zona. Si tratta, al momento, di una pista investigativa ancora da verificare.

Il ritrovamento del cadavere nella cava

Il corpo è stato individuato dai carabinieri della Compagnia di Legnano in seguito a una segnalazione. I militari hanno effettuato un'ispezione nei terreni vicini alla strada provinciale 128, trovando il cadavere all'interno di una cava. Sul corpo sono stati riscontrati i segni di una ferita provocata da un colpo d'arma da fuoco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'identità della vittima e ricostruire la dinamica dell'omicidio.

L'ipotesi di una faida tra gruppi di spacciatori

L'area in cui è stato rinvenuto il corpo è già conosciuta alle forze dell'ordine per la presenza di attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori stanno valutando un possibile collegamento con i contrasti tra gruppi criminali rivali che si contendono il controllo delle piazze di spaccio nei boschi delle province di Milano, Varese e Como.

La pista legata al traffico di droga resta un'ipotesi investigativa, sulla quale sono ancora in corso le verifiche. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Legnano, coordinati dal pubblico ministero Massimo De Filippo della Procura di Busto Arsizio. Gli accertamenti puntano anche a individuare il responsabile o i responsabili del delitto.