Padova, donna con la figlia in bici investita sulle strisce: è grave

L'incidente è avvenuto questa mattina a Brugine. La donna risulta ricoverata in terapia intensiva presso l'ospedale di Padova mentre la piccola è illesa. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della polizia stradale

Drammattico incidente registrato questa mattina a Brugine, in provincia di Padova. Una giovane mamma di 28 anni, di origini marocchine, con la figlia piccola seduta sul seggiolino della propria bicicletta, è stata investita da un'auto in transito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali, all'altezza di via Roma. Nella caduta la piccola è rimasta illesa, mentre la mamma a seguito della rovinosa caduta ha riportato gravi lesioni. Attualmente si trova in gravi condizioni, ricoverata nella terapia intensiva dell'ospedale di Padova. Le cause dell'incidente sono adesso al centro delle indagini degli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Piove di Sacco.

Il trasporto in ospedale e gli accertamenti

Come segnala "Il Gazzettino", tra gli altri, sul luogo dell'incidente oltre sono arrivati anche i sanitari del Suem 118 ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. La donna è stata quindi trasportata in ospedale in condizioni preoccupanti. Saranno decisive le prossime ore per valutarne tempistiche e soprattutto possibilità di recupero. Intanto è emerso come il conducente dell'auto coinvolta sia stato sottoposto ad accertamenti clinici. L'automobilista, comunque, si è fermato per prestare soccorso ed già risultato risultato negativo all'alcoltest.





