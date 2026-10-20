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Torino, donna muore investita da un'autobus mentre era sul marciapiede

Cronaca

Il fatto è avvenuto in via Bologna all'altezza del civico 32. La vittima, da quanto si apprende, procedeva a piedi quando è stata travolta dal bus ed è deceduta poco dopo a causa dei gravi traumi

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Grave incidente stradale questa sera a Torino nel quartiere Aurora, alla periferia nord della citta’ in cui sono rimasti coinvolti una donna che era a piedi  e un autobus. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 di Azienda Zero che hanno subito iniziato  le manovre  per cercare di rianimare la paziente che però è deceduta in seguito ai traumi riportati. I rilievi dell’incidente sono affidati agli agenti della polizia locale.

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