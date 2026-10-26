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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 ottobre: la rassegna stampa

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Sono ancora i cortei contro il carovita a occupare gran parte dei giornali in edicola stamattina. i controlli proseguono in vista dello sciopero generale, mentre i sindaci chiedono un confronto a Meloni. Salvini si conferma segretario della Lega e chiede lo stop alle armi a Kiev. In Serbia sorprendente vittoria della lista degli Studenti che pone fine all'era Vucic dopo 12 anni. Kimi Antonelli trionfa in Texas, ma rimanda l'appuntamento col titolo: l'incoronazione dovrebbe arrivare in Messico

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La protesta dei Tir in Calabria contro il caro carburante proclamata da Fedralog, la Federazione regionale della logistica, che andrà avanti sino al 20, 16 ottobre 2026 I camion si posizionano ai lati delle strade senza attuare veri e propri blocchi, sotto il controllo delle forze dell'ordine. I disagi alla circolazione comunque non mancano a causa del restringimento della carreggiata ANSA / Luigi Salsini

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