Le prime pagine dei quotidiani di oggi 26 ottobre: la rassegna stampa

Sono ancora i cortei contro il carovita a occupare gran parte dei giornali in edicola stamattina. i controlli proseguono in vista dello sciopero generale, mentre i sindaci chiedono un confronto a Meloni. Salvini si conferma segretario della Lega e chiede lo stop alle armi a Kiev. In Serbia sorprendente vittoria della lista degli Studenti che pone fine all'era Vucic dopo 12 anni. Kimi Antonelli trionfa in Texas, ma rimanda l'appuntamento col titolo: l'incoronazione dovrebbe arrivare in Messico
- Sono ancora gli strascichi delle manifestazioni di sabato a tenere banco sui giornali in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera in apertura i controlli che non si fermano in vista delle nuove tensioni previste per lo sciopero generale di venerdì. I pm accusano Siher di eversione: "Voleva terrorizzare la popolazione". Fotonotizia per la svolta serba, con la vittoria della lista degli studenti e la caduta di Vucic. Netanyahu alza i toni prima delle urne: "Siamo minacciati"
- Su Repubblica, invece, la prima pagina è dedicata alla conferma di Matteo Salvini come segretario della Lega, con un repertorio, scrive il quotidiano di Stefano Cappellini, alla Trump. Il leader del Carruccio annuncia che chiederà lo stop agli aiuti militari all'Ucraina, poi caccia e insulti i cronisti. Israele alla vigilia del volto, in piazza una marea di persone chiedono la svolta con lo slogan 'Bye bye Bibi'. E Netanyahu evoca l'atomica
- L'appello dei sindaci alla premier Meloni dopo gli scontri di sabato in primo piano sulla Stampa. I primi cittadini scrivono alla presidente del Consiglio: "Servono risposte sui rincari, incontriamoci". Dal Viminale allerta per i prossimi appuntamenti. A centro pagina, il nuovo trionfo di Kimi Antonelli in Texas. Ora il titolo Mondiale è davvero a un passo e potrebbe arrivare già in Messico. Svolta in Serbia: dopo 12 anni finisce l'era Vucic
- Sul Messaggero le accuse dei pm nei confronti di Youssef Siher, considerato l'ideatore del Movimento 17 pottobre: "Aveva un progetto eversivo per destabilizzare il sistema". Sui saccheggi. "Gruppetti mossi da spinta predatoria". Salvini rieletto rilancia la spinta federale: basta soldi a Kiev. Fotonotizia per la Lazio di Gattuso che sogna: imbattuta dopo otto gare come quella che vinse lo Scudetto nel 2000
- Kimi Antonelli si prende la prima pagina della Gazzetta dello Sport col trionfo nel Gp di Austin che lo avvicina ulteriormente al titolo mondiale. È il nono successo in stagione per il pilota bolognese, Leclerc secondo. Inter e Milan vincono e lanciano la lunga volta verso il super derby di sabato: Thuram e Pulisic i trascinatori delle due milanesi
- Sul Corriere dello Sport apertura per la vittoria a Lecce della Juve che si rilancia in ottica quarto posto. Ma Spalletti graffia i suoi: "Bisogna metterci di più". Antonelli re d'America, il Mondiale con ogni probabilità arriverà nel prossimo appuntamento in Messico. Taglio basso, anche qui, per i convincenti successi di Inter e Milan
- Douglas Luiz protagonista del successo della Juventus con un gol un assist sulla prima di Tuttosprt. In taglio alto il trionfo in Texas di Antonelli davnti a Leclerc e Verstappen. Domenica gli basterà un nono posto per essere campoione del mondo, ma sarà sufficiente anche che non vinca l'altra Mercedes
- Sulla prima del Giornale le accuse del inquirenti a Youssef Siher: "Progetto eversivo per colpire il governo. Ha agito per finalità terroristiche". Salvini si conferma a capo della Lega e torna a chiedere un'Italia federale lo stop delle armi a Kiev
- 'La Manovra punta sulle flat tax: il conto è già a 13,1 miliardi' si legge in apertura sul Sole 24 Ore. Il Governo guarda alle sostituitive per giovani e affitti, 38 le misure attive o allo studio. Salari, gap del 30% fra giovani e over 50
- Sul Fatto Quotidiano le mire di Delvecchio sul giornale diretto da Marco Travaglio. Offerta in Borsa, gli azionisti fondatori: "Non siamo interessati a vendere". Testimonianze dagli scontri di sabato: Gli agenti picchiavano un giovane, li ho filmati e mi hanno manganellato"