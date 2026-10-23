Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio alla protesta dei tir contro il caro gasolio. Il Cdm vara un pacchetto di aiuti da 105 milioni di euro. “Pochi soggetti continuano i blocchi, non tolleriamo intimidazioni”, dice la premier Meloni. Il Garante chiede la precettazione. In primo piano anche l’arrivo di 500 militari a Milano ma è tensione nel governo sulle regole di ingaggio. “Il governo pensa di ampliare le carceri per gli under 18”, spiega il ministro Nordio
- In apertura le proteste degli tir e gli aiuti del governo contro il caro gasolio, con il titolo “Tir e proteste, ecco gli aiuti”. Spazio anche all’intervento di Meloni, “I blocchi devono essere rimossi”, e alla richiesta di precettazione del Garante. In evidenza “Petrolio, debito e tech affondano le Borse. Lo spread a 125 punti”. Sul fronte della sicurezza, “Nordio: ‘Ampliare le carceri minorili’. L’opposizione attacca”. In taglio basso: “Sanità, chi aspetta di più per un esame”.
- In apertura “Minori, la clava di Nordio”. Il Guardasigilli sui disordini di sabato: “Bisogna spedire in cella i violenti, più carceri per gli under 18”. In primo piano le proteste degli autotrasportatori con “Blocchi dei tir, allarme infiltrazioni, aiuti dal governo”. Spazio anche ai mercati con “Borse giù per petrolio e IA, Piazza Affari la peggiore” e al reportage “Gli ortodossi e il servizio di leva che divide Israele al voto”, In taglio basso: “Dermatologi assenti e oculisti introvabili, la salute va in coda”.
- Anche l’apertura della Stampa è dedicata alle proteste degli autotrasportatori con “Tir, basta blocchi o li precettano”. Spazio anche alla “manovra, Il governo aumenta la tassazione anche alle società energetiche”. In primo piano la giustizia minorile con “Arresti massicci tra i minori, ormai servono più carceri. È bufera sul ministro Nordio”. Spazio anche all’economia con “Bolla dell’AI e caro petrolio affondano Piazza Affari. Panetta: ‘Ma l’Ue è solida’”. In spalla: “I negoziati fragili che favoriscono Putin e il doppio binario della diplomazia Usa”.
- In apertura “Aiuti ai tir ma resta la tensione”. Stanziati “175 milioni per il caro gasolio”. Meloni: “Non tolleriamo intimidazioni”. In evidenza anche la richiesta del Garante degli scioperi: “Precettiamo”. L’editoriale: “Le proteste e la crisi del sindacato”. Spazio alla crisi dei mercati con “Tech, bond e greggio mandano in tilt le Borse”. In primo piano anche “Italia-Russia, si riapre il canale della collaborazione giudiziaria”. In taglio basso: “Sisma 2016, i fondi per la ricostruzione intascati dalle mafie”.
- L’apertura del Sole 24 Ore è dedicata ai mercati con “Bond e azioni tech mandano ko le Borse. Ondata di vendite sui titoli francesi”. Spazio anche alle politiche europee con “Ets, dalla Ue più quote gratis. Orsini: avanti senza esitare”. Sul fronte delle proteste degli autotrasportatori, “Il governo vara il decreto per i Tir. Altri 105 milioni per il gasolio”. In evidenza l’accordo industriale “Pirelli, maxi intesa con BKT per la produzione in India”. In taglio alto: “Previdenza. Rivalutazione dei contributi superiore ai tagli sulle pensioni”.
- In apertura la sconfitta del Milan contro il Bournemouth nella terza giornata della fase campionato di Europa League con “Milan affondato”. “Maignan espulso, rigore dubbio. Il Diavolo in 10 crolla e perde 3-0 ora è al 24 posto. Amorim accusa il suo portiere”. Spazio anche alla Juventus con “Spalletti è ancora notte”, dopo il pareggio per 2-2 contro il Rennes in Europa League. In evidenza il Como con “Como, la coppia dei campioni”, dedicato a Paz e Douvikas, e l’Inter con “Carlos Augusto dopo i gol firma il rinnovo”.
- In apertura le proteste giovanili con “MaranzAllah, la piazza violenta”. “Dopo il caso del baby teppista 11enne, domani le grandi città si preparano a un nuovo weekend ad alta tensione. Nordio chiede di ampliare le carceri minorili”. Spazio alle proteste dei tir con “Tir, guerra continua. Meloni: ‘No ai ricatti’. L’ombra della mafia”. Sulla guerra in Ucraina, “Kiev, spiragli di pace. Putin: ‘Intesa possibile’”. In evidenza anche l’intervista a Massimo D’Alema con “Prodi cadde da solo. Capisco chi protesta. Ma le violenze non fanno il loro gioco”.
- In apertura “Nordio: ‘Più carceri minorili’. L’opposizione: ‘Si dimetta’”. “I giovani oltre l’ordine pubblico. Quelle lezioni di Mattarella”. In primo piano anche la crisi dei mercati finanziari con “Lo spread risale, Borsa giù. Panetta: prudenza sui conti”. Spazio alle proteste degli tir con “Fra i tir: ‘Fermi per il futuro’. Gli aiuti non placano la rabbia”. In taglio basso, “L’ombra dei clan nel post sisma. Ex uomo di fiducia del governatore delle Marche tra gli arrestati” e “Attiviste italiane fermate da Israele”.
- In apertura le proteste dei tir e le misure del governo con “Spiccioli a tir e agricoltori. E più ragazzini in galera”. “Governo del nulla. 105 + 70 milioni e la minaccia della precettazione”. In evidenza anche “Ue: fondi Safe a Kiev e navi nel mar Nero”. In taglio alto, Berlusconi “era colpevole pure per la Cedu: ‘Processo equo’” e “Il teste del caso Rossi: sul verbale in cella tutti zitti”. In taglio basso, “Lundini-Tramezz: satira su Gomorra e gli altri film crime” e “Chigi, i magazzini di carta igienica e l’Italia a rotoloni”.
- Anche l’apertura del Foglio è dedicata alle proteste degli autotrasportatori con “Tir, saccheggi e grandi banalità”. “La collera di Meloni: i soldi per il trasporto c'erano ma le pratiche sono rimaste bloccate al Mit”. Spazio anche alle proteste dei giovani con “Giovani e ‘massicci’”. Sul fronte internazionale, spazio a “Il voto in Israele che parla russo” e “Putin sfrutta il bazar di Trump”. In evidenza anche “Von der Leyen ha trovato il suo inviato”, dedicato al ruolo di Bjorn Seibert nei negoziati sull’Ucraina.
- L’apertura del Manifesto è dedicata alle proposte del ministro Nordio sulla giustizia minorile con “Cella impazzita”. Spazio anche alla situazione in Francia con “La dottrina Macron: cortei vietati”, dopo la decisione del presidente francese di autorizzare soltanto le manifestazioni sindacali. Spazio alle proteste degli autotrasportatori con “Il contentino del Cdm non ferma la crisi”. In primo piano anche le guerra in Iran e Ucraina con “Attacco all’Iran dopo il voto di midterm” e “La nuova linea di Putin: ‘L’accordo è possibile’”.
- Anche l’apertura del Riformista è dedicata alla protesta dei tir con “La strada per la tregua” e il commento “È facile sputare sui sacrifici degli altri”. Stanziati 175 milioni di euro da parte del governo. ”Accordo con camionisti, agricoltori e pescatori. Basterà per fermare la protesta e riempire gli scaffali?” In evidenza le tensioni in vista delle nuove manifestazioni con “Allerta massima per sabato. Incubo anarchici”. Spazio anche alla politica con l’intervista a Ernesto Maria Ruffini: “Centrosinistra. Nuovi elettori e lista unica di centro”.
- In apertura le proteste degli autotrasportatori con “Ai tir pochi soldi e solite minacce. Meloni usa il bastone e la carota”. “Stanziati appena 175 milioni, forze dell'ordine in campo per far smobilitare i blocchi”. Spazio al commento “Le mille crisi del paese e un governo di decretini”. In evidenza la situazione economica con “Debito e guerra. Quelle nuove nere sulle borse”. Spazio anche all’inchiesta su Rocca, con “‘Falso e truffa’, ma i pm salvano Rocca”. In taglio basso: “Sanità a perdere, perché la riforma delle liste d’attesa è incompiuta”.
- In apertura le proteste dei giovani con “Chi c’è dietro i maranza”. “Mattarella firma il decreto sicurezza. Ma il Pd delira: ‘Legge razziale’”. Al centro della prima pagina, “Travaglio la fa fuori dal vaso”, “Il Fatto: carta igienica finita a Palazzo Chigi. Il governo: è falso, venga a vedere le scorte”. Spazio anche alla sanità con “Sanità, si accorciano le liste d’attesa” e alle proteste dei tir con “Altri aiuti ai camionisti. Rivolte, la mano dei clan”.
- In apertura la Juventus con “Juve tutto cuore”, dopo il pareggio per 2-2 contro il Rennes in Europa League. “Rennes rimontato: ci pensa Woltemade”. Spazio anche al Milan, sconfitto 3-0 dal Bournemouth, con “Maignan fa danni”. In evidenza la crisi dell’Atalanta con “L’Ajax affonda Sarri”, dopo la sconfitta per 2-0 in Conference League. In spalla, spazio all’Inter con “Il ballo di Carlos Augusto”, al Napoli con “DeLa: ‘Non vendo a un americano’” e alla Roma con “Pellegrini spaventa Gasp”.
- In apertura il pareggio della Juventus contro il Rennes con “Wolte e basta”. “Altra delusione, altri fischi e altri guai per Spalletti: solo il tedesco mostra lo spirito giusto”. Spazio anche alla sconfitta del Milan contro il Bournemouth con “Follia Maignan. Il Milan affonda”. In evidenza la crisi dell’Atalanta con “Crollo Atalanta. Sarri traballa”, dopo la sconfitta contro l’Ajax. Ampio spazio anche al Torino con “‘Toro, ti sei dato un’anima. Ora vinciamo col veleno’. Il tecnico chiede il 3° successo di fila:”.