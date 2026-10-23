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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 ottobre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio alla protesta dei tir contro il caro gasolio. Il Cdm vara un pacchetto di aiuti da 105 milioni di euro. “Pochi soggetti continuano i blocchi, non tolleriamo intimidazioni”, dice la premier Meloni. Il Garante chiede la precettazione. In primo piano anche l’arrivo di 500 militari a Milano ma è tensione nel governo sulle regole di ingaggio. “Il governo pensa di ampliare le carceri per gli under 18”, spiega il ministro Nordio

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