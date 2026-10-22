Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 ottobre: la rassegna stampa

Il blocco e le proteste degli autotrasportatori che hanno messo in difficoltà l'Italia, le parole di Mattarella sul disagio giovanile, la situazione a Milano dopo i recenti scontri e, ancora, la salute del Papa e gli sviluppi dei negoziati tra Russia e Ucraina. Mentre, per lo sport, le vittorie di Como e Inter in Champions e le altre sfide delle squadre italiane in Europa. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi