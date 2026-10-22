Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 ottobre: la rassegna stampa

Il blocco e le proteste degli autotrasportatori che hanno messo in difficoltà l'Italia, le parole di Mattarella sul disagio giovanile, la situazione a Milano dopo i recenti scontri e, ancora, la salute del Papa e gli sviluppi dei negoziati tra Russia e Ucraina. Mentre, per lo sport, le vittorie di Como e Inter in Champions e le altre sfide delle squadre italiane in Europa. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Le proteste degli autotrasportatori in primo piano: "Blocchi, la polizia scorta i Tir". Voli a rischio, "allarme per i cibi freschi". E il governo "prepara un decreto". Milano: "Vertice sulla sicurezza". Difesa: "I timori per i soldati senza poteri". Guerra Ucraina: "L'inviato Usa da Putin, bufera per le lodi allo zar. Mosca apre alla trattativa". Focus su Elon Musk che "prepara le nozze tra Tesla e SpaceX". Papa Leone, gli oncologi: "Non gli serve alcuna terapia".
- Ancora le proteste ed il blocco dei Tir in apertura: "Italia spezzata, Sud in crisi". Dilagano i fermi dei camion, "mercati vuoti, chiuso snodo stradale A1 a Caserta". Il Viminale "garantirà i rifornimenti di prima necessità". Sicurezza, Milano si blinda, Mattarella: "Capire il disagio dei giovani". Guerra Ucraina: "Prove di dialogo". Mosca: "Vicini alla fine del conflitto". I medici del Papa: "Non ha bisogno di ulteriori terapie". Champions: "Poker Como allo United, l'Inter batte lo Shakhtar".
- "Governo pronto a far scortare i Tir", titola in apertura il quotidiano torinese. La "protesta dilaga, via a identificazioni e denunce". Arriva il decreto di emergenza: "Garantiremo i rifornimenti di prima necessità". Ponte sullo Stretto: "Svolta nell'indagine, sotto il faro dei pm una gara mai fatta". Guerra Ucraina: "Putin e Zelensky, sì alla trattativa". Sicurezza, Mattarella: "Bisogna capire il malessere dei ragazzi". I medici del Papa: "Non servono altre cure". Champions: "Il Como travolge lo United, l'Inter batte lo Shakhtar".
- Le proteste per il caro gasolio in apertura: "Blocco dei tir, arriva il decreto". Linea "dura" di Meloni, oggi il Cdm. Al Sud "file ai distributori e scaffali vuoti, produzioni ferme. Identificati 1339 camionisti e rimosse le prime barriere". Sicurezza, Mattarella: "Non guardiamo i giovani con indifferenza". Milano: "Arrivano i parà". Vaticano, per il Papa "non serve alcuna terapia". Guerra Ucraina, Mosca: "Pace più vicina". Zelensky: "Congelare la linea del fronte".
- Focus sulle gare delle italiane in Champions in apertura: "Ci pensa Carlos". Il difensore brasiliano "ancora decisivo, risolve una sfida in salita dopo il rosso di Bastoni. Martinez para tutto". L'Inter supera lo Shakhtar per 1-0. Molto bene anche l'11 di Fabregas: "Il Como in paradiso", United travolto 4-1. Europa League: "Milan e Juve, prova dei 9". Conference, Atalanta: "C'è la coppa per allontanare la crisi".
- Ancora la Champions League in primo piano. "L'Inter di Augusto". L'Inter supera lo Shakhtar (1-0), "Chivu cancella le prime due sconfitte in Europa. Espulso Bastoni per un'ingenuità". Serata storica per la squadra di Fabregas: "Como United". Nico Paz "smonta il Manchester, finisce 4-1". Roma: "Gasp attack, 102 gol". Europa League: "La Juve al bivio, bonus terminati". Milan: "Ramos si ferma, Cissè falso 9". Atalanta: "Sarri finisce sotto esame".