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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 22 ottobre: la rassegna stampa

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Il blocco e le proteste degli autotrasportatori che hanno messo in difficoltà l'Italia, le parole di Mattarella sul disagio giovanile, la situazione a Milano dopo i recenti scontri e, ancora, la salute del Papa e gli sviluppi dei negoziati tra Russia e Ucraina. Mentre, per lo sport, le vittorie di Como e Inter in Champions e le altre sfide delle squadre italiane in Europa. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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