Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il decreto sull'ordine pubblico voluto dal Governo e il blocco del Quirinale alla misura specifica che avrebbe garantito la possibilità di arresto per l'esercito. Spazio anche alla protesta degli autotrasportatori che prosegue al Sud Italia, mentre il governo promette "un miliardo di aiuti". In evidenza anche la guerra in Ucraina con l'ipotesi di un vertice a tre tra Usa, Mosca e Kiev