Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il decreto sull'ordine pubblico voluto dal Governo e il blocco del Quirinale alla misura specifica che avrebbe garantito la possibilità di arresto per l'esercito. Spazio anche alla protesta degli autotrasportatori che prosegue al Sud Italia, mentre il governo promette "un miliardo di aiuti". In evidenza anche la guerra in Ucraina con l'ipotesi di un vertice a tre tra Usa, Mosca e Kiev
- In apertura la stretta del governo su minori e cortei, dopo gli scontri del fine settimana a Milano. Meloni: "Nasce il reato di partecipazione violenta". Nel frattempo, a Milano è allarme per sabato con "rischio di nuovi disordini". Spazio anche alla guerra in Ucraina, con Trump che avverte Kiev: "Basta guerra". Poi, i candidati alle primarie e il "duello in campo largo". In prima pagina anche l'addio di Anna Mellano, cestista di 17 anni. Focus anche sull'economia con i calcoli per chi va in pensione nel 2027.
- In primo piano il "no" del Colle ai "poteri speciali ai militari". Approvato il decreto sull'ordine pubblico, ma salta la possibilità di arresto per l'esercito: "Il Colle fa cancellare la misura autoritaria". Previsti anche il fermo preventivo per i minori e l'aggravante per danneggiamento. Spazio anche alle parole di Zelensku sull'Ucraina: "Trump pretende che ceda territori a Mosca". Intanto, cresce l'idea di un "summit a tre". In evidenza anche l'intervista a Milleri: "Essilux e Delfin solide, come voleva Del Vecchio".
- In primo piano il blocco del presidente Mattarella alla stretta del governo che avrebbe consentito più poteri ai militari, dopo gli scontri a Milano. Approvato però il fermo preventivo esteso anche per i minori. Spazio anche alle posizioni dei rapper sui disordini di Milano: da Marracash a Fedez, fino a Ghali. In evidenza anche la protesta degli autotrasportatori nel Sud Italia, mentre Salvini promette "un miliardo". In prima pagina anche il furto di 26 orologi alla Venaria Reale.
- In apertura il decreto sicurezza e i "paletti" del Quirinale sui poteri ai militari voluti dal governo. Nel frattempo, il gip di Milano ribadisce un "alto rischio" che i disordini accadano di nuovo. Spazio anche alla protesta degli autotrasportatori nel Sud Italia, mentre il governo promette "un miliardo di aiuti". In evidenza anche le parole di Conte al Pd: "No alle primarie a due e subito il programma". Infine, la vittoria della Roma con lo Slovan Bratislava all'Olimpico.
- "Avanti così" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport sulla vittoria di Roma e Napoli nelle rispettive sfide di ieri contro lo Slovan Bratislava e il Bodø/Glimt. Entrambe segnano 4 gol ciascuna. In prima pagina anche l'appuntamento di questa sera con Inter-Shakhtar Donetsk a San Siro: "Solo vincere". Poi, l'Euroleague con Bournemouth-Milan domani.
- "Siamo vivi!" è il titolo in apertura del Corriere dello Sport sulle rispettive vittorie di Roma e Napoli, che segnano entrambe 4 gol. Spazio anche all'appuntamento di oggi con Como-Manchester United e Inter-Shakhtar con Chivu che ribadisce "pressione su Inter". Infine, Spalletti che "cambia la Juve" con cinque novità in Europa.
- In primo piano le parole di John Elkann sulla Juventus: "Fiducia a Spalletti". Spazio anche il Torino e la "rivoluzione Abate" in 50 giorni. In evidenza anche le vittorie di Roma e Napoli in Champions League. Poi, "l'incubo Champions" per l'Inter: "Sogno, non obiettivo". L'appuntamento di oggi con Como-Manchester United. Infine, Kimi Antonelli che "infiamma" l'Nba: "Chiudo il Mondiale".
- In apertura il tema della casa e la legge di bilancio: "Caccia a 1 miliardo in manovra". Spazio anche alle proteste degli autotrasportatori italiani, con l'arrivo di "480 miliardi" per il caro diesel. In evidenza anche le parole del Ceo di Intesa Carlo Messina: "Banche, accordo triennale: io ci ho creduto. Non deve pagare un solo settore". In prima pagina anche il Dl Sicurezza: previsto reato per punire la violenza nei cortei.
- "Per l'ordine pubblico si menano fra di loro" è il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano sul decreto Sicurezza approvato dal governo. Nel frattempo, il Colle "leva i poteri in più ai militari, non il fermo ai minori". Spazio anche alla guerra in Ucraina e ai fondi stanziati dall'Italia: "Più 5 miliardi alle armi da Sud, scuola e donne". In evidenza anche le primarie: "Schlein arruola sindaci e sogna Silvia Salis".
- "Ombre russe sui maranza" è il titolo d'apertura del Giornale sulle indagini per "possibili interventi nei gruppi social dei servizi di Mosca". Nel frattempo, il gip di Milano: "In atto un progetto di destabilizzazione dell'ordine pubblico". Spazio anche alle chat degli autori degli scontri a Milano che organizzano "mobilitazioni permanenti". In evidenza anche il Dl sicurezza approvato dal governo, mentre il Colle "frena sui soldati". Sul fronte Ucraina, Trump pressa Zelensky: "Ceda il Donbass".
- "La sfilata" è il titolo d'apertura del Manifesto sui 500 soldati in più per presidiare il centro di Milano. Intanto, il Quirinale frena il governo: "Non avranno poteri di intervento". Spazio anche alle proteste in Francia, con gli Insoumis sotto attacco. Prosegue nel frattempo la protesta dei tir nel Sud Italia, ma "gli impegni di Salvini non bastano". In evidenza anche la situazione nella città di Allentown negli Usa: "Alla ricerca di un futuro post Trump".