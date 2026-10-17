Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 ottobre: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, Papa Leone XIV chiama Putin e chiede una tregua umanitaria per la città di Oleshky. Energia, accordo in Consiglio Ue sul decreto bollette. Meloni: giù i costi. Intesa Italia-Spagna su Schengen. Giornata di proteste e cortei: studenti in piazza e scontri. Blocco dei camionisti per il caro gasolio. Flotilla, la Procura di Roma indaga due ministri israeliani
- Leone a Putin: “Una tregua è necessaria”. La telefonata: appello del Papa per la città di Oleshky. L’Europa dice sì al Decreto bollette. Meloni: giù i costi. Sanchez: accordo con l’Italia su Schengen. Scontri, caos e feriti nei cortei. La rabbia dei tir blocca le strade. Studenti in piazza, i prof fanno da scudo. Garlasco, la memoria difensiva: “Le impronte e il Dna scagionano Sempio”. Due ministri israeliani indagati per la Flotilla.
- Il Papa sente Putin: “Tregua del pane per chi è alla fame”. La richiesta di Leone XIV per la martoriata Oleshky. Il presidente: ok, ma la crisi umanitaria colpa di Kiev. Trump rompe con Zelensky che si affida all’Europa. Le piazza degli studenti: “Più soldi alla scuola”. Cortei in tutto il Paese. Scontri con la polizia a Torino. Blocco dei camionisti. Energia, accordo Ue: bollette più leggere. Ma in Consiglio è lite sui migranti.
- Il Papa a Putin: tregua subito. Leone XIV sente il presidente russo e chiede un cessate il fuoco umanitario a Oleshky. Zelensky si affida all’Europa. Bollette, sì dell’Ue. Tasse sulle banche, Tajani gela il Tesoro. I prof scudi umani in piazza. Cortei in tutto il Paese. Meloni: violenze da condannare. Sanremo, a 13 anni dà fuoco a un clochard: “Volevo rubargli lo zaino”.
- Il Papa chiama Putin: “Tregua in Ucraina”. Leone al lavoro, domani celebrerà l’Angelus. Decreto bollette, accordo Italia-Ue. Meloni: costi giù. Raggiunta intesa sul prezzo del gas. Giornata di proteste e scontri. Studenti in piazza e blocchi dei tir per il caro-gasolio. Flotilla, la Procura di Roma indaga i ministri israeliani.
- Tresoldi per il Milan. Cardinale vuole il bomber (e tifoso rossonero). Il Diavolo sulla punta che ha affondato l’Inter. A bilancio i 53 milioni da usare sul mercato. Un oro per Milan: inseguimento mondiale da record. Inter e Roma, fuga dai guai. Sabato di testa: Chivu e Gasp sfidano gli infortuni. Raimondo ne fa altri tre: è il capocannoniere. Favola Frosinone, Sassuolo travolto.
- Occhio alla penna. In campo le eurodeluse: Max lancia Lucca, Chivu senza Toro, Gasp dimezzato. Raimondo, Frosinone sogna: tripletta, 4-2 al Sassuolo e zona Champions. La Juve che cambia: Wolte dietro a Kolo. Mondiali su pista, Milan oro e record, Ganna terzo. Trionfo azzurro nell’inseguimento.
- “Wolte, Kolo e più cross. Avanti Juve”. Si riparte dalle due punte di Vigo. Serena: “Si completano bene ma bisogna buttare palle in mezzo”. Inter, Roma e Napoli, ripartenza da brividi: in campo dopo i ko Champions tra ansie, dubbi e assenze. Fila 100, ritorno al futuro: oggi il leggendario campo del Toro celebra il centenario, aprendosi al domani. Record e oro, gran Milan. Raimondo, tripletta per Mancini.
- Colpo Meloni, giù le bollette. Il Consiglio Ue si chiude con l’ok al decreto che taglia del 25% i prezzi. La premier chiede fermezza sull’immigrazione e sigla la pace con Sanchez. A scuola di botte con Askatasuna e i prof: chi muove le proteste. Leone, il Papa oltre la malattia. Chiama Putin e chiede tregua. Dopo il prosciutto, via il presepe: sempre più sottomessi all’Islam.
- BTp, supercedola finale del 22,25%. Il pagamento per il bond Valore Insieme in un’unica soluzione dopo 5 anni. Per il tradizionale rendimento minimo al 3,7%, 4,1% e 4,7%. Unicef, a Gaza 60mila bambini sono orfani. Violenze in Cisgiordania. Il Papa sente Putin: tregua a Oleshky. Lo zar ringrazia per la disponibilità. Alberto Angela: “Il turismo in Italia? Tremila anni di storia, civiltà e capolavori”. Energia, ok dall’Ue al decreto bollette.
- Il Papa sente Putin. Zelensky: “70 miliardi o 20 milioni di profughi”. Le piazze dei ragazzi: “Futuro, non bombe”. Le proteste contro riarmo e decreti scuola. Incidenti a Torino e Bologna. Garlasco, le carte della difesa: “Sempio estraneo: scarpe, impronte e Dna lo provano”. I Tir paralizzano il Sud: zero diesel e scaffali deserti.
- Centomila euro a ogni magistrato. Arretrati in busta paga: per le toghe in arrivo maxi-bonifico che alle casse dello Stato costerà quasi un miliardo di euro. Il Pd aizza gli studenti, loro insultano pure Elly. O partigiano, vattene via: gli ebrei cacciano l’Anpi. Concertopoli a Genova: bocciato il metodo Salis.
- “No alle armi”, l’ira degli studenti. l’Italia protesta contro il governo. Cortei studenteschi in 40 città. Si ribellano anche al carovita come operai, agricoltori e camionisti. Scontri a Torino e Bologna. La premier ostenta tranquillità ma l’inflazione al 4,2% fa paura. Kiev, il Papa chiede una tregua a Putin. Trump: “Zelensky è un circo, meglio trattare con lo zar”. Il leader ucraino, accerchiato, vuole 70 miliardi dall’Europa.
- Il falò delle vacuità. Gli studenti-teppisti in piazza mettono a ferro e fuoco l’Italia. Sassi contro gli agenti di polizia e incendi: dilaga la violenza. Consiglio Ue, Zelensky disilluso. “Compromesso” tra Meloni e Sanchez sui migranti. Lega sull’orlo della scissione. Giorgetti fuori dalle liste nel 2027?
- “Siamo dalla stessa parte”, dice agli agenti uno studente pieno di naïveté. Invece no, all’ospedale vanno sempre i poliziotti. Domande e scemenze. La sveglia di Zelensky alla sua Europa. Due mezze pazzie sulla manovra. L’enigma delle due povertà.
- Studenti, dilagano i cortei. Al Sud lo stop dei camionisti. Il Papa al telefono con Putin: “Ora la tregua in Ucraina”. Meloni e Bruxelles trovano l’intesa sulle bollette. Extraprofitti, la tassa riaccende lo scontro banche-governo. Cacciata da Trump dopo cinque giorni: via la portavoce Katie Zacharia. Il tycoon: l’incarico non fa per lei. L’odio social non risparmia neppure il calciatore malato di cancro: “È un bidone”.
- La prima ora. Soldi alla scuola, solidarietà alla Palestina, no al caro affitti, lotta ai decreti sicurezza e ai tetti per gli stranieri. Senza un coordinamento e senza una piattaforma unica gli studenti si sono presi le piazze italiane. Ma per Meloni e Valditara sono solo “teppisti”. Il tarlo dell’Europa per i migranti, il Consiglio si chiude con la promessa di von der Leyen su una nuova stretta contro gli arrivi. Primo ok sulle bollette, per Meloni spiragli e chiusure.