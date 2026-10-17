Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 ottobre: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, Papa Leone XIV chiama Putin e chiede una tregua umanitaria per la città di Oleshky. Energia, accordo in Consiglio Ue sul decreto bollette. Meloni: giù i costi. Intesa Italia-Spagna su Schengen. Giornata di proteste e cortei: studenti in piazza e scontri. Blocco dei camionisti per il caro gasolio. Flotilla, la Procura di Roma indaga due ministri israeliani