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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 17 ottobre: la rassegna stampa

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In apertura dei giornali, Papa Leone XIV chiama Putin e chiede una tregua umanitaria per la città di Oleshky. Energia, accordo in Consiglio Ue sul decreto bollette. Meloni: giù i costi. Intesa Italia-Spagna su Schengen. Giornata di proteste e cortei: studenti in piazza e scontri. Blocco dei camionisti per il caro gasolio. Flotilla, la Procura di Roma indaga due ministri israeliani

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