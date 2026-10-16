Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 ottobre: la rassegna stampa

Sono ancora Manovra ed energia i temi che tengono banco sulle aperture dei giornali. Meloni torna a chiedere più flessibilità, ma trova un muro: nostre imprese rischiano il massacro. La legge di Bilancio sarà di 23,5 miliardi, malumore delle banche sul contributo previsto per gli istituti finanziari. Ucraina, Zelensky sfida Trump: torno a colpire le centrali. Sugli sportivi l'impresa di Cisse: è l'italiano più giovane a firmare una tripletta in Europa. En plein con i successi di Milan, Juventus e Atalanta