Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 ottobre: la rassegna stampa

Sono ancora Manovra ed energia i temi che tengono banco sulle aperture dei giornali. Meloni torna a chiedere più flessibilità, ma trova un muro: nostre imprese rischiano il massacro. La legge di Bilancio sarà di 23,5 miliardi, malumore delle banche sul contributo previsto per gli istituti finanziari. Ucraina, Zelensky sfida Trump: torno a colpire le centrali. Sugli sportivi l'impresa di Cisse: è l'italiano più giovane a firmare una tripletta in Europa. En plein con i successi di Milan, Juventus e Atalanta
- Manovra ed energia sono ancora i temi che dominano le aperture dei giornali in edicola oggi. Sul Corriere della Sera Meloni torna a chiedere più flessibilità e freni alle misure green: si rischia il massacro industriale. Muro dei Nordici. La legge di Bilancio sarà di 23,5 miliardi. La Ue accoglie Zelensky, che risponde a Trump: torno a colpire le cenrali. Raffica di licenziamenti alla Casa Bianca: colpite in primis le donne
- 'Arriva la Manovrina' titola in prima La Repubblica, con la pubblicazione del Documento finanziario da 23,5 miliardi, di cui 5 coperti da banche e assicurazioni. Non c'è il taglio Irpef, le Regioni rivendicano più fondi per la sanità. Più sotto si parla di 'Consiglio Ue in panne', con Meloni 'che esce a mani vuote'. Approfondimento sulla crisi delle edicole, costrette a sopravvivere solo coi pacchi
- La Stampa punta, invece, sullo scontro con le banche dopo la previsione di un contributo da 5 miliardi previsto da parte del settore finanziario. Gli istituti insorgono: non c'era un accordo. Il carburante scarseggia al Sud, dilaga la rabbia degli autotrasportatori. Energia, duello nell'Ue. Meloni: massacrano le nostre imprese. A Torino gruppo di incappucciati sfrutta la protesta nelle scuole per raid e devastazioni
- Lo scontro sull'energia al Consiglio eruropeo, col nodo della flessibilità in apertura anche sul Messaggero. Il Papa torna al lavoro in ospedale dopo l'intervento. Parolin: "Se serve modulerà il pontificato". Minicar, parla il fratello del 16enne: i raid tracciati dall'app e scoperti dalle due mamme
- Sulla Gazzetta dello Sport la tripletta da record di Alpahdjo Cisse nel 4-0 con cui il Milan si sbarazza del Salisburgo in Europa League. Il rossonero a 19 anni diventa l'italiano più giovane a mettere a segno un tris nelle coppe. La Juventus rimonta il Celta Vigo col doppio centravanti: a segno Woltemade e Kolo Muani
- Anche il Corriere dello Sport celebra a tutta pagina l'impresa di Cisse, che regala spettacolo in Austria. Tre reti messe a segno in appena 34 minuti e standing ovation: è già a quota cinque tra coppe e campionato. Ripresa super della Juve a Vigo: ora i bianconeri sono al comando della classifica a punteggio pieno. In Conference League l'Atalanta di Sarri stende il Pafos: a Bergamo finisce 3-1
- Su Tuttosport il ritorno alla vittoria della Juventus coinciso con l'ingresso nel secondo tempo in attacco di Kolo Muani a far da spalla a Woltemade. Per Spalletti successo in rimonta che vale la vetta dell'Europa League. Un Cisse davastante trascina il Milan nel 4-0 al Salisburgo: a segno anche Ramos
- Sul Giornale l'ennesima crociata anti-Islam: questa volta il casus belli è il prosciutto, con le scuole di Pordenone accusate di avere tolto il San Daniele per non urtare la sensibilità dei bambini musulmani. L'amica di Ranucci ai pm: "Mi disse lui di inviare l'ordinanza a Lavitola"
- Manovra ovviamente in primo piano anche sul Sole 24 Ore, con i 5 miliardi destinati tra le polemiche dalle banche a famiglia e welfare. Pure qui più in basso c'è spazio per l'Ue spaccata sul caro energia, con Meloni che dice: "L'industria è a rischio"
- 'Manovra a mano armata' è, invece, il titolo scelto dal Fatto Quotidiano. 'Solo 10 miliardi più 13 di flessibilità Ue', si legge, 'niente taglio Irpef e fumo sulle banche'. Idea della destra: più capilista bloccati aumentando i collegi
- Sondaggi in aprtura su Libero, col centrodestra che aggancerebbe il campo largo anche senza Vannacci. C'è spazio pure per la Manovra e le proteste nelle scuole di Torino. Il cardinale Parolin: "Il Papa può modulare il Pontificato"
- 'Magro bilancio' titola il Manifesto con riferimento alla Manovra messa in campo dal governo Meloni, accusato di non mantenere nemmeno la promessa di ristorare le famiglie dall'inflazione. Kiev risponde a Mosca: addio alla tregua energetica
- Spazio all'irritazione della banche anche sul Resto del Carlino, assieme alla trattativa difficile tra Bruxelles e Meloni a caccia di risorse, con la premier che punta i piedi. Autotrasportatori pronti alla protesta. Guerriglia a scuola a Torino, tra spranghe e incappucciati