Si arriva così al 14 ottobre, quando viene diffusa la notizia che nella notte carabinieri e polizia locale hanno sequestrato una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma. E due persone vengono denunciate, accusate di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero: si tratta di due minorenni, di 16 e 17 anni. I due, sentiti in caserma dal pm della Procura di Roma, hanno confessato e ammesso i fatti.

Leggi anche: Banda della minicar a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni: sono due minori