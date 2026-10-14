Davide Iacopini, come sta l'attore aggredito dai giovani sulla minicar

A nove giorni di distanza dall’aggressione subita mentre si muoveva sul monopattino elettrico nel quartiere di Monteverde a Roma, Davide Iacopini è ancora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo. Prosegue la riduzione della sedazione finalizzata al risveglio e la prognosi resta al momento rimane riservata. L’attore, colpito la sera del 5 ottobre con un calcio sferrato dall’interno di una minicar, è stato sottoposto nella notte di venerdì 9 ottobre a un secondo intervento neurochirurgico che, ha reso noto l'ospedale nei giorni scorsi, "è perfettamente riuscito". Il 14 ottobre è arrivata la notizia dell’arresto e della denuncia dei due giovani minorenni responsabili della sua e di altre cinque aggressioni. I due hanno confessato dichiarando di aver agito per noia. A causa delle gravi condizioni in cui versa Iacopini, i giovani sono entrambi accusati di tentato omicidio.