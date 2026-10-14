Banda minicar a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni

Individuati e denunciati i due ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti, nel quartiere Monteverde a Roma, il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a Testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l’attore Davide Iacopini, ancora in gravi condizioni.