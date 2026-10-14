Banda minicar a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni

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Banda della minicar a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni: sono due minori

Cronaca

Si tratta di un 16enne e di un 17enne (quest'ultimo figlio di un carabiniere), che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità

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Individuati e denunciati i due ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti, nel quartiere Monteverde a Roma, il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a Testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l’attore Davide Iacopini, ancora in gravi condizioni.

Il 17enne è figlio di un carabiniere

I due minorenni sono stati individuati anche grazie alla testimonianza di un meccanico che ha riferito di aver installato su una minicar alcuni led, una luce rossa sulla targa, e adesivi, di cui uno con un serpente, che corrispondevano alle caratteristiche dell’auto ricercata. Uno dei due, individuati dopo le indagini dei carabinieri e della polizia locale, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Ambrogio Cassiani, festeggiava il compleanno tra il 4 e il 5 ottobre, una delle notti delle aggressioni. Il 17enne alla guida della minicar è figlio di un carabiniere. Sul cellulare di uno dei minori è stata trovata una applicazione che monitorava i movimenti di quelle che i genitori di minori scaricano per controllare i figli. 

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