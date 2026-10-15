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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 ottobre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio alle parole della premier Meloni, che nelle comunicazioni al Senato prima del vertice Ue critica l'asse Trump-Putin sul gasolio e ribadisce il sostegno a Kiev. In primo piano anche le condizioni del Papa dopo l’operazione per asportare un tumore al polmone. Spazio alla cronaca con l'individuazione e la denuncia dei due minorenni responsabili delle aggressioni della minicar a Roma

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