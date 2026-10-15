Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi spazio alle parole della premier Meloni, che nelle comunicazioni al Senato prima del vertice Ue critica l'asse Trump-Putin sul gasolio e ribadisce il sostegno a Kiev. In primo piano anche le condizioni del Papa dopo l’operazione per asportare un tumore al polmone. Spazio alla cronaca con l'individuazione e la denuncia dei due minorenni responsabili delle aggressioni della minicar a Roma
- In apertura “Meloni, scontro con Mosca”, sulle dichiarazioni della premier nelle comunicazioni al Senato prima del vertice Ue: “‘Rischioso il patto Trump Putin sul diesel’. Zelensky: ‘Grazie per il sostegno’”. In primo piano anche la salute del Pontefice dopo l'operazione per asportare un tumore maligno al polmone: “Leone ha ripreso a camminare. E dal Gemelli celebra messa”. Spazio alla cronaca con “Confessano i due ragazzi degli assalti in minicar: ‘Un gioco fatto per noia’”.
- In apertura “Meloni con l’Ucraina”, sulle critiche della premier all'asse Trump-Putin sul gasolio. “Mosca: ‘Non è affar suo’”. Spazio anche alle analisi “Berlino resista contro il Cremlino” e “Il gioco delle due sedie”. In primo piano la salute del Pontefice con “Il Papa in piedi e celebra messa. Tumore scoperto venti giorni fa”. Al centro della prima pagina la storia di “Najmeh Amini, 23 anni iraniana condannata a morte per un post”. In taglio basso: “Minicar, presi due adolescenti. ‘È stato un gioco, ci annoiavamo’”.
- In apertura “Meloni punge l’Ue e critica Trump”, sulla posizione della premier sull'intesa tra Stati Uniti e Russia sul gasolio. In taglio alto: “Iran, Najmeh a morte per un post. Ebadi: ‘Agiscono nell'impunità’”. Al centro della prima pagina spazio alle proteste degli studenti con “Da Parigi a Torino scuole in rivolta”. Spazio anche alla cronaca con “Agguati in minicar: presi gli aggressori. ‘Ci annoiavamo’”. In spalla: “Il Papa a un bivio ma la malattia può accelerarne l'azione”.
- In apertura le parole della premier con “Meloni: rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin”. In primo piano la cronaca con “Banda della minicar presi due minorenni: ‘Ci divertivamo così’”. Ampio spazio allo sport con “Roma, peccato Mourinho la gela”, dopo la sconfitta dei giallorossi contro il Real Madrid. Spazio anche alla salute del Pontefice con “Leone, fisioterapia e celebra la messa. Ma Perù in forse”. In taglio basso: “Digital europeo e sfide spaziali su MoltoFuturo”.
- In apertura “Meloni sull’energia: Europa, svegliati. Prezzo del gas, vicino l’accordo Ue-Italia”, sulle richieste della premier sulla flessibilità. In evidenza anche le parole del presidente di Confindustria Orsini: “I costi energetici sono il primo problema, è urgente intervenire”. Al centro della pagina “Gli eredi di Del Vecchio mettono nel mirino il consiglio di Delfin”. Spazio ai mercati con “L’inflazione Usa spaventa i T-Bond”. In spalla: “Kiev: limitato l’uso di Starlink. Ucraina sempre più sotto tiro dei russi”.
- La Gazzetta dello Sport apre con “Scempions”, sulle quattro sconfitte delle squadre italiane in Champions League. In evidenza la sconfitta della Roma contro il Real Madrid, con il titolo “Clamoroso: Roma da 3-1 a 3-4”. Spazio anche al Milan e alla Juventus con “Milan e Juve pensateci voi”, “Tocca ad Amorim e Spalletti riscattarci in Europa”. In taglio centrale: “Inter indifesa ma Chivu non la cambia”.
- L’apertura è dedicata alle parole della premier al Senato con “Meloni a tutto gas”. In evidenza anche “Ucraina, Starlink e accuse agli Usa”. Al centro della pagina il caso Garlasco con “Pizzini Garofano-pm per incastrare Stasi”. Spazio alla politica con “Pedro, Elly e Lucianina. Sinistra da barzelletta” e alle manifestazioni con “Guerriglia come in Francia. Gli studenti pagati dalla Cgil”. Sulla salute del Pontefice il titolo è “La forza di Leone dopo l’intervento. ‘Ha detto messa e fatto fisioterapia’”.
- In apertura “Tensione tra Meloni e Mosca. Scontri sul gas, ora la Ue apre”, sulle critiche della premier all'intesa tra Trump e Putin. In taglio alto le condizioni di salute del Pontefice con “La spinta di papa Leone: recitare l’Angelus dal Gemelli”. Spazio anche al conflitto in Ucraina con “Gli Usa limitano l’uso dei satelliti, massicci raid russi sull’Ucraina”. In taglio basso: “Minicar, presi due ragazzini: ‘Per noi era un divertimento’. Sono accusati di tentato omicidio”.
- In apertura “Meloni si fa propaganda. La destra Pd l’applaude”, sull’intervento della premier al Senato e sulle reazioni dell'opposizione. L’editoriale: “Giorgia e altri tartufi”. In taglio alto la guerra in Ucraina con “Musk rallenta Starlink a Kiev. Zelensky l’attacca e va in Uk”. In spalla “‘Senese comanda dalla cella’: i pm chiedono il 41-bis” e “La Procura vuole le chat fra Mulè e l’amico indagato”. Spazio anche alla situazione in Medio Oriente con “Trump ingolfato: la guerra in Iran rischia di tornare”.
- In apertura “Il tradimento americano”, sulla decisione di Trump di ritirare gli aiuti d'intelligence a Kiev. In evidenza anche “Disastri della propaganda russa in Italia” e “Giorgia e Marine, mai così distanti”, “L’Ucraina ‘salvo intese’ di Conte” e “I ‘muri’ di Melonesky”. In taglio alto spazio anche alle condizioni del Pontefice con “Dopo il ‘fulmine a ciel sereno’ di domenica, in Vaticano la diagnosi peggiore era data per certa. Il pontificato che ci si attende ora”.
- In apertura “Il segnale”, sul "blocco di Starlink" per l'Ucraina e le conseguenze per Kiev. Subito sotto il titolo “Meloni inflessibile per la flessibilità”, sulle richieste della premier all'Unione europea. In evidenza anche “L’opposizione resta divisa su Kiev”. In spalla “‘Crimine di guerra’ al via il processo sul Nord Stream”. In taglio basso spazio alle proteste in Albania con “Tirana in piazza contro Rama: ‘Dimissioni’” e alla Turchia con “La polizia chiude la tv dell’opposizione”.
- L’apertura è dedicata all'intervento di Meloni in Aula in vista del Consiglio europeo con “Energia”. In evidenza le dichiarazioni della premier “Serve una risposta coordinata e rapida sulla crisi energetica” e “Sì alla pace vera (in Ucraina), no alla resa”, insieme alle critiche a Trump sull'accordo relativo al gas russo. In spalla l'editoriale “La politica è solo globale”. In taglio basso: “La lezione di Machiavelli e il fascino discreto del centro”.
- In apertura le parole della premier con “Ucraina, Meloni critica Trump: ‘Il patto con Putin è un rischio’”. In evidenza anche “Il campo largo e le ipocrisie sulla ‘pace a ogni costo’”. Al centro della prima pagina spazio all’inchiesta “Ecco tutti gli affari di Palantir nell’Ue”, sui contratti stipulati dai governi europei con la società statunitense. In spalla spazio alle condizioni del Pontefice con “La magnifica umanità del papa fragile”. In taglio basso “‘Pezzi di politica contro di me’. Lotito processa Angelucci e FI”.