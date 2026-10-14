Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 ottobre: la rassegna stampa

L'operazione al Gemelli per Papa Leone XIV domina le aperture dei quotidiani, in edicola oggi. Spazio poi per l'approvazione del nuovo codice della strada e per le tensioni del governo sulla manovra. Focus, ancora, sugli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina e, per lo sport, sui risultati negativi in Champions League di Inter e Napoli in attesa delle sfide odierne di Roma e Como