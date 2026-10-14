Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 ottobre: la rassegna stampa

L'operazione al Gemelli per Papa Leone XIV domina le aperture dei quotidiani, in edicola oggi. Spazio poi per l'approvazione del nuovo codice della strada e per le tensioni del governo sulla manovra. Focus, ancora, sugli sviluppi della guerra tra Russia e Ucraina e, per lo sport, sui risultati negativi in Champions League di Inter e Napoli in attesa delle sfide odierne di Roma e Como
- L'operazione del Papa in apertura: "Leone, rimosso un tumore". Intervento "di un'ora e mezza al lobo inferiore del polmone destro". I medici: "E' un adenocarcinoma". Manovra, Giorgetti: "Vedo nuvoloni". E intanto arriva l'ok definitivo "al nuovo codice della strada". Ucraina: "Missili a Kiev, l'allarme non suona". Intervista a Navi Pillay: "Il mio Nobel in difesa delle vittime". La storia: "Lo sfratto (grottesco) dalla Torre di Pasolini". Calcio: "Inter e napoli, incubo Champions".
- L'intervento subìto dal Pontefice in primo piano: "Il Papa operato, è tumore polmonare maligno". Tre ore in sala chirurgica, "asportato il lobo inferiore destro". I medici: "Intervento riuscito". Politica: "Manovra a passo lento". Approvato "lo scostamento di bilancio, il governo rallenta aspettando l'Ue". La Nobel Pillay: "Io, l'apartheid e il genocidio a Gaza". Guerra Russia-Ucraina, allarme polacco: "Attacchi ibridi da Mosca". Champions: "L'Inter perde in casa, il Napoli in trasferta".
- Il comunicato della Santa Sede in apertura: "Al Papa tolto un cancro". Confermata la diagnosi di "adenocarcinoma polmonare". I medici del Gemelli: "Intervento riuscito". Codice stradale: "La rivoluzione delle multe". Manovra: "Governo ad alta tensione. Lo sfogo di Giorgetti". Gli scioperi, il decreto per l'ex Ilva: "Taranto attiva fino all'ultima sentenza". Champions League: "Inter e Napoli ko, stasera Roma-Real".
- Leone al Policlinico Gemelli: "Il Papa operato, rimosso il tumore". I medici: "Adenocarcinoma al polmone, intervento riuscito". Patente, si cambia: "Nuovo codice della strada, multe con lo sconto". Manovra, caccia alle risorse: "Sul taglio dell'Irpef tensione nel governo". Festa del cinema di Roma: "Ciak, va in scena il grande cinema". Calcio: "Roma-Real Madrid, la notte dei campioni. Gasperini sfida Mou".
- Focus sulle sconfitte delle italiane in Champions League in apertura: "Inter a zero". Tresoldi "lancia il Bruges, lezione ai nerazzurri. Martinez, altro errore". Male anche il Napoli: "Rrhmani gol poi crolla pure il Napoli" contro il Villareal. Stasera le altre due italiane. Per la Roma "c'è Mourinho", il Como vuole "battere il Feyenoord". Milan: "La coppia fissa è Moreira-Pulisic". Europa League: "Spalletti cerca in Europa la Juve giusta".
- La Champions League in primo piano: "Opera da Tresoldi". Buio a San Siro, "Inter battuto dall'italiano del Bruges che ne fa tre". Napoli, Allegri ribaltato dal Villareal: "Così no!", Oggi in campo le italiane, la Roma sfida il Real Madrid di Mourinho. Il Como di Fabregas "cerca un'altra impresa".
- I risultati di Champions League in primo piano: "Tresoldi tre gol, incubo Inter". Brugge padrone a San Siro (3-4). Crolla pure il Napoli contro il Villareal (1-3). Stasera le altre italiane: "Roma e Real s'infiammano con Mourinho". Il Como va a Rotterdam. Calciomercato, per la Juventus "Balogun o Sorloth". Torino: "Kulenovic e i cambi, svolta per Abate". Venezia: "Stroppa esonerato, c'è Nicola per la salvezza".
- Il conflitto russo-ucraino in apertura: "La resa dei Volenterosi al piano Trump su Kiev". Parigi, Berlino e Uk: "Sì alla bozza, a Putin le regioni prese, agli ucraini l'articolo 5". Gasolio russo, Meloni critica Trump: "Basta favori a Putin". Manovra: "Litigio sull'Irpef, nessuno sconto senza flessibilità". Parla Susan Sarandon: "Io, in manette per Gaza: mi fido solo dei giovani".
- Intervista a Matteo Salvini in primo piano: "In pensione a 64 anni. Stretta anti maranza e no ai tribunali islamici". Verso la manovra: "Sì allo scostamento". L'operazione al Papa: "Leone operato 3 ore per un adenocarcinoma. Intervento riuscito". Giustizia: "La Salis scappa da un altro processo (e ci vuole morti)". Conflitto Russia-Ucraina, spiragli di pace: "I 4 punti del piano Usa-Ue per fermare la guerra a Kiev". Champions: "L'Inter è un'opera da Tresoldi, vince il Bruges. Napoli ko".
- "Tasse, niente scherzi", è il titolo d'apertura. Indiscrezioni sulla manovra: "E' in bilico il taglio dell'Irpef al ceto medio". Autonomia: "Arriva l'ultimo via libera del governo". Politica: "Silvia Salis martella la Schlein". Operato Papa Leone XIV: "Intervento riuscito". Caso Report: "Ranucci se ne va". Multe e targhe: "Come cambia il codice stradale".
- Focus sui conti pubblici in primo piano: "Effetto inflazione sull'Irpef, 35,4 miliardi di entrate aggiuntive dal 2026 al 2029". Legge di bilancio, via libera al Dpb. Giorgetti: "Nuvoloni all'orizzonte". Autonomia differenziata: "Arriva il sì ai primi Ddl". Trasporti: "Patenti, multe, sanzioni Rc auto, cambia il Codice della strada". La crisi: "Francia nella morsa di contestazioni, deficit e super debito". Il Papa operato al Gemelli: "Intervento riuscito".
- La guerra ombra in Europa tra i temi in prima pagina: "Solo le navi russe oggi transitano nel Mar Nero senza rischi". L'analisi: "Gli choc mondiali fanno meno paura". L'operazione del Papa, il bollettino: "Adenocarcinoma polmonare, l'intervento è riuscito". Economia: "Safe a metà, l'incoerenza di Giorgetti". Politica: "I nuvoloni di Meloni".
- La politica in primo piano: "Campo di battaglia". Il campo largo "vota una mozione unitaria contro il riarmo europeo". Ma "sugli aiuti militari all'Ucraina oggi rischia di dividersi". Kiev, l'accusa di Zelensky: "Gli alleati ci hanno spento l'intelligence". Francia: "Gli studenti non si fermano". Spagna verso il voto: "La sinistra separata cerca un accordo". Medio Oriente: "Israele invade Ramallah e prende di mira le ong".