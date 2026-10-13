Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la questione dell'energia e il "pressing" della premier Giorgia Meloni sulla flessibilità in Europa: "Non siamo nell'Ue per dire solo sì". In evidenza anche il ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma per l'intervento di rimozione di un nodulo polmonare. Spazio all'Ucraina, con il "no" della Russia alla tregua e il nuovo "maxi-pacchetto" di sanzioni dell'Europa a Mosca
- In apertura la premier Meloni che insiste sull'energia facendo "pressing" sull'Ue per la flessibilità. La presidente del Consiglio: "Nella Ue non per dire sempre sì". In evidenza anche le sanzioni europee contro la Russia e il monito della Nato: "Se attacati, siamo pronti". Spazio anche al ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo polmonare. In prima pagina anche il caso degli hacker contro i supermercati in Francia: "Centinaia di frigoriferi in tilt".
- In primo piano le primarie e il "rebus Kiev". Nell'opposizione "si tratta per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Conte-Schlein". Nel frattempo, Putin "respinge la proposta Zelensky di cessate il fuoco". E la Nato avverte: "Se attaccati, pronti a combattere". Spazio anche al ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli per l'operazione al polmone. In evidenza anche il "pressing" di Meloni sulla flessibilità con l'Ue: "A rischio il taglio Irpef". Poi, l'addio a Giorgio Bracardi.
- In apertura "l'allarme Antimafia sui "permessi premio ai boss". Grasso: "I capi che tornano sul territorio diventano una minaccia". Spazio anche al ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli per l'intervento di rimozione del nodulo polmonare. In evidenza anche il nodo banche, con Giorgetti che avverte: "Manovra, serve più tempo". E Meloni che spinge sull'Ue per la flessibilità. In prima pagina anche l'Ucraina con il "no" alla tregua da parte di Putin e la Nato che avverte: "Se attaccati, pronti a combattere".
- In primo piano le parole della premier Meloni che fa "pressing" sulla flessibilità all'Ue: "Non siamo in Europa per dire solo sì". Intanto, nella Manovra flat tax al 5% prorogata sui contratti. Spazio anche al ricovero del pontefice al Gemelli: "Forse operato oggi". In evidenza anche l'Ucraina, con le "bombe sulle centrali e sulla tregua", mentre l'Europa sfida Trump imponendo "maxi-sanzioni" a Putin. In prima pagina anche il Roma Film Fest.
- In apertura la Champions League, con Inter e Napoli chiamate a vincere per inseguire la qualificazione diretta: “Ora si fa sul serio”. In primo piano Chivu, che prepara la sfida contro il Bruges, e De Bruyne, atteso al rientro in casa del Villarreal. Spazio anche a Gerry Cardinale che fa le pagelle al Milan: "Bocciato". Nel mirino il gioco, che non valorizza Ramos, e Rabiot, mentre vengono salvati Moreira e Pulisic. Poi, la sconfitta del Torino contro l’Udinese. Infine, Sinner e il possibile ritorno di Zverev sul trono di numero uno.
- In primo piano l’Inter e il suo allenatore Cristian Chivu: “Chivu no limits”. Alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Union Bruges, il tecnico chiede ai suoi di "dominare contro tutti gli avversari". In evidenza anche la Juventus, con Luciano Spalletti che, dopo il pareggio deludente contro il Cagliari, richiama la squadra alle proprie responsabilità. Spazio infine al Napoli, con McTominay protagonista, e al confronto tra Mourinho e Gattuso in vista delle rispettive sfide di campionato.