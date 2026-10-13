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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 ottobre: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la questione dell'energia e il "pressing" della premier Giorgia Meloni sulla flessibilità in Europa: "Non siamo nell'Ue per dire solo sì". In evidenza anche il ricovero di Papa Leone XIV al Gemelli di Roma per l'intervento di rimozione di un nodulo polmonare. Spazio all'Ucraina, con il "no" della Russia alla tregua e il nuovo "maxi-pacchetto" di sanzioni dell'Europa a Mosca

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