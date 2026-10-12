La maggior parte dei reati denunciati (oltre il 47% del totale) si concentra nei grandi centri urbani: Milano, Firenze, Roma, Bologna e Torino sono in testa alla classifica. Il capoluogo lombardo è in controtendenza rispetto alla media italiana: qui, i delitti nel 2025 sono aumentati dello 0,6%, per un totale di 228.287 denunce (7.07,15 ogni 100mila abitanti). A Firenze se ne sono registrati 63.010 (-2,9%; 6.374,3 ogni 100mila abitanti), a Roma 257.483 (-5,3%; 6.094,4 ogni 100mila abitanti), a Bologna 62.058 (-0,3%; 6.058,6 ogni 100mila abitanti) e a Torino 123.815 (-4,3%; 5.615,8 ogni 100mila abitanti). In top 10 ci sono anche Rimini, Genova, Prato, Venezia e Livorno. La città con l'incremento più marcato è Aosta, che va a +15,1%, con un tasso di 3.306 denunce ogni 100mila abitanti.

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