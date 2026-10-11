Introduzione

L’Italia, in particolare al Sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d’acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria, con forti temporali in particolare nel Reggino. Le previsioni meteo, per fortuna, segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi mentre la prossima settimana gran parte del Paese potrebbe conoscere una vera e propria “ottobrata", con condizioni stabili e temperature alte.