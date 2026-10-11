Previsioni meteo, prossima settimana arriva una “ottobrata”: ecco dove farà più caldoCronaca
Introduzione
L’Italia, in particolare al Sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d’acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria, con forti temporali in particolare nel Reggino. Le previsioni meteo, per fortuna, segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi mentre la prossima settimana gran parte del Paese potrebbe conoscere una vera e propria “ottobrata", con condizioni stabili e temperature alte.
Quello che devi sapere
Le previsioni meteo per oggi
Il miglioramento del meteo è atteso con forza già oggi. In particolare nella parte Nord del Paese si prevede che la giornata trascorra con un cielo irregolarmente nuvoloso e locali nebbie mattutine sulla pianura, ma con un clima mite e temperature tra i 21 e i 23 gradi durante la giornata. Al Centro invece il cielo dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni, con temporali possibili sulle coste delle Marche. Al Sud, duramente colpito dal maltempo in questi giorni, sono attese ancora piogge su Puglia e sulla zona del basso Tirreno, mentre altrove si registreranno già ampie schiarite.
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Le previsioni meteo per domani
Secondo le previsioni, le condizioni meteo sono destinate a cambiare ancora domani: lunedì infatti a Nord la giornata dovrebbe trascorrere con prevalenti condizioni di bel tempo, con il cielo che dovrebbe essere più nuvoloso in pianura e più sereno sui settori alpini. Al Centro la giornata si preannuncia caratterizzata da molte nubi, e sono previste precipitazioni sparse sui settori adriatici. Al Sud, invece, il tempo dovrebbe sensibilmente migliorare ed essere parzialmente soleggiato: il cielo potrebbe comunque essere irregolarmente nuvoloso o anche coperto su Cilento e Pollino.
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Arriva una ”ottobrata”
Nei prossimi giorni, poi, è prevista una significativa svolta e l’arrivo di una vera e propria “ottobrata”: i principali modelli mostrano infatti l’arrivo di un vasto e robusto campo di alta pressione, che si espanderà nel corso della settimana tra Atlantico ed Europa centro-occidentale. Una goccia d'aria fredda interesserà invece i Balcani, scendendo fino sul Mediterraneo orientale ma senza interessare in modo significativo l’Italia.
Giornate asciutte e calde
Dunque, in base a quanto possibile ricostruire finora, le condizioni meteo nei prossimi giorni dovrebbero risultare più stabili sull'Italia centro-settentrionale, mentre al Sud non si escludono ancora piogge e temporali sparsi. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, in vista della metà di ottobre, mostrano ancora una volta un robusto campo di alta pressione dominare sull'Europa. Le condizioni meteorologiche previste, quindi, mostrano giornate asciutte e calde per l'Italia nei giorni centrali del mese.
Quanto saliranno le temperature
Nel dettaglio, come riportato da ilMeteo.it, la svolta è prevista a partire da martedì: ci si attende una fase caratterizzata da ampi spazi soleggiati e da un progressivo aumento delle temperature. Soprattutto nelle giornate di mercoledì 14 e giovedì 15 Ottobre sono attese punte massime di temperature diffuse oltre i 22°C al Nord e fino a 25°C sulle regioni del Centro e in Sardegna.
Ecco dove farà più caldo
La svolta coinvolgerà anche città come Firenze e Roma, dove si potrebbe registrare una condizione di tempo mite e soleggiato nel cuore del mese di Ottobre che è solitamente chiamata “ottobrata”. ilMeteo.it spiega ancora che il termine deriva dalla tradizione romana: "Quando le giornate di sole erano l'occasione per le gite fuori porta nelle campagne e nei vigneti”. Dal punto di vista meteorologico oggi questa parola indica semplicemente una fase di stabilità atmosferica e valori termici sopra la media, causati da un solido blocco anticiclonico.
Quanto durerà questa "ottobrata"
In ogni caso, questa fase di tempo mite e temperature alte sembra essere destinata a non durare a lungo. Se fino a domenica 18 l’”ottobrata” dovrebbe far sentire i suoi effetti, a partire da quella data l’Italia e il bacino del Mediterraneo dovrebbero conoscere gli effetti di alcune perturbazioni atlantiche: la settimana successiva dunque sembra destinata ad aprirsi nel segno del maltempo.
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