Maltempo, allerta al Sud. Temporali a Lipari: torrenti esondati, case allagate. DIRETTA
Ancora temporali sulle regioni del Sud: la prima ondata di maltempo dell'autunno 2026 non è ancora finita. Allerta gialla in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto si contano i danni dei giorni scorsi
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Ancora maltempo sull'Italia. Oggi, sabato 10 ottobre, è allerta arancione in quattro regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Intanto si contano i danni degli scorsi giorni. Una doppia tromba marina ha colpito Marsala, in provincia di Trapani, distruggendo almeno cinque case e un complesso scolastico. Colpite anche Napoli e Ischia, dove si sono verificati smottamenti.
Per approfondire:
- Maltempo sull'Italia, danni da Nord a Sud: doppia tromba d’aria a Marsala. FOTO;
- Le immagini della doppia tromba marina nel trapanese;
- Le prime nevicate dell'autunno: dal Passo dello Stelvio a Sestriere;
- Le allerte meteo di oggi.
Cadono le luminarie per il vento nel Tarantino
Alcune luminarie installate per i festeggiamenti dei Santi Medici sono cadute ieri nella zona di piazza San Giovanni a Sava, nel Tarantino, a causa delle forti raffiche di vento, danneggiando alcune autovetture parcheggiate. Non si sono registrati feriti. Sull'accaduto è intervenuto il sindaco Gaetano Pichierri per rassicurare la cittadinanza.
Maltempo a Lipari
Temporale a Lipari: esondati torrenti, fango in strade e case allagate
Nella notte un temporale si è abbattuto su Lipari, nell'arcipelago delle Eolie (Messina). Decine di abitazioni allagate, auto impantanate nel sottobanchinamento del porto di Sottomonastero, fango in molte strade persino in centro, esondati i torrenti Ponte e Valle con i detriti che sono finiti anche in spiaggia e in mare. Molti gli interventi dei Vigili del Fuoco, anche a soccorso di automobilisti.
Bomba d'acqua nel Reggino
Piogge e temporali diffusi stanotte su tutta la Calabria con segnalazioni di fenomeni particolarmente intensi nel Reggino, nella zona del basso Ionio. I danni più importanti, al momento, si sono registrati nel Comune di Melito di Porto Salvo dove nella notte il maltempo ha provocato strade invase dal fango e detriti.
Scuole chiuse a Marsala
Scuole chiuse oggi a Marsala, come disposto dalla sindaca Andreana Patti dopo la tromba d'aria che ieri ha devastato la cittadina del Trapanese. Stop a tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi i nidi e le scuole di infanzia, pubbliche e private, presenti nel territorio comunale. Per oggi è stata diramata l'allerta arancione in tutto il territorio regionale. E fino a mezzanotte chiusi anche tutti i parchi, giardini e ville comunali, con divieto di accesso, transito e permanenza; il cimitero comunale nel medesimo periodo; interrotte le manifestazioni all'aperto di eventi, attività ludico-ricreative, sportive e di intrattenimento, pubbliche o private, anche se già autorizzate o programmate; e vietato l'accesso del pubblico alle aree gioco esterne e agli impianti sportivi comunali all'aperto.
Cade masso, Anas chiude bypass SS 18 Maratea
Chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il bypass di Maratea (PZ) alternativo alla strada statale 18 "Tirrena Inferiore", a causa della caduta di un masso sulla carreggiata. Sul posto e' presente il personale di Anas. Resta chiuso anche il tratto della SS18 "Tirrena Inferiore" a Castrocucco di Maratea (PZ) compreso tra il km 241,48 e il km 241,92, sottostante il versante in frana. La riapertura, prevista alle ore 6:30 di questa mattina, non è stata possibile a causa dell'attivazione dei sensori del sistema di monitoraggio. Sono in corso - comunica l'Anas - verifiche sulla stabilita' del versante, secondo le disposizioni dello specifico protocollo in capo al Commissario straordinario per l'emergenza. Per i veicoli provenienti dalla SS585 "Fondo Valle Noce" e diretti a Maratea e' attiva l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sapri, al km 22,79 della SS585, con prosecuzione in direzione Maratea. Il percorso inverso è previsto per i veicoli provenienti da Maratea e diretti verso la SS585. Per i veicoli provenienti da Sapri e diretti verso la SS585 e' attiva l'uscita allo svincolo per la SP104, al km 216,35 della SS18
Scuole chiuse a Lecce
Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha emanato ieri in tarda serata un'ordinanza urgente di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a tutela dell'incolumità pubblica, nella giornata di oggi a causa delle previsioni di precipitazioni temporalesche. La sezione di protezione civile della Regione Puglia ha emanato un'allerta meteo arancione in tutto il Salento per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, con validità dalla mezzanotte scorsa e per 24 ore. Oltre ai rovesci di forte intensità, sono previste forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. E' stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale e sono state adottate misure precauzionali di chiusura di alcune aree e strutture comunali. Le piogge hanno colpito stanotte molte zone di Bari e provincia. A causa del maltempo, delle raffiche di vento e delle piogge intense in tutta la polizia locale del Comune capoluogo sconsiglia il transito da ogni sottopasso della città e chiede di prestare particolare attenzione per allagamenti di garage seminterrati, cantine e locali posti sotto il livello stradale. I cittadini vengono invitati a ridurre al minimo o evitare gli spostamenti in auto. La criticità tende verso "l'allerta rossa", spiega la polizia locale.
Scuole chiuse a Catania
Il sindaco di Riposto (Catania) Davide Vasta ha disposto, con ordinanza, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e la chiusura del cimitero comunale, degli impianti sportivi e dei parchi urbani. Il provvedimento è stato adottato "a scopo precauzionale, per tutelare l’incolumità pubblica in considerazione delle condizioni meteorologiche previste". "L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti non essenziali, a evitare la sosta in prossimità di corsi d’acqua e nelle aree esposte al rischio di allagamenti e a prestare la massima attenzione durante la guida. Si raccomanda, inoltre, di non parcheggiare i veicoli sotto alberi o in prossimità di strutture che potrebbero risultare instabili a causa del maltempo", si legge in una nota.
Sopralluogo delle istituzioni nel Trapanese
lI presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l'assessore regionale all'Istruzione, Mimmo Turano, saranno oggi nelle zone del Trapanese colpite ieri da una doppia tromba d'aria. Il sopralluogo comincerà alle 11 dall'istituto comprensivo De Gasperi-De Vita di Marsala, devastato dalla violenza di questo evento meteo straordinario. Il presidente Schifani e l'assessore Turano visiteranno poi le aree con edifici abitativi e attività produttive che hanno subito perdite maggiori. "Sarà l'occasione per fare una prima stima dei danni ed essere vicini alla popolazione e alla comunità scolastica".
Allerta meteo al Sud
Il maltempo non lascia il Sud Italia. Oggi, 10 ottobre, è allerta Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per temporali in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria.