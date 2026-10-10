Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha emanato ieri in tarda serata un'ordinanza urgente di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a tutela dell'incolumità pubblica, nella giornata di oggi a causa delle previsioni di precipitazioni temporalesche. La sezione di protezione civile della Regione Puglia ha emanato un'allerta meteo arancione in tutto il Salento per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, con validità dalla mezzanotte scorsa e per 24 ore. Oltre ai rovesci di forte intensità, sono previste forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. E' stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale e sono state adottate misure precauzionali di chiusura di alcune aree e strutture comunali. Le piogge hanno colpito stanotte molte zone di Bari e provincia. A causa del maltempo, delle raffiche di vento e delle piogge intense in tutta la polizia locale del Comune capoluogo sconsiglia il transito da ogni sottopasso della città e chiede di prestare particolare attenzione per allagamenti di garage seminterrati, cantine e locali posti sotto il livello stradale. I cittadini vengono invitati a ridurre al minimo o evitare gli spostamenti in auto. La criticità tende verso "l'allerta rossa", spiega la polizia locale.