Napoli, auto finisce in una voragine: illeso il conducente

Un uomo è finito con la sua auto in una voragine apertasi nel quartiere Materdei a Napoli dopo le forti piogge delle ultime ore. E' stato messo in salvo dall'intervento tempestivo degli abitanti del palazzo: il buco, al cui interno è finito anche un motorino, si è aperto nel terreno del patio dello stabile. "Solo per un evento miracoloso non è successo l'irreparabile in Vico della Neve a Materdei" denuncia il consigliere comunale Pino de Stasio.

Denuncia consigliere municipale. “ serve manutenzione”

Immediata la denuncia di Pino De Stasio, consigliere della Seconda Municipalità di Napoli che dichiara: "si è aperta una voragine pericolosissima in una strada fatta di basolato vesuviano ed un'auto, con una persona a bordo è finita dentro. Questo basolato avrebbe bisogno di manutenzione continua. Non di interventi straordinari che non servono a nulla, fatti ogni tanto con il bitume, che è totalmente inutile su queste strade antiche. Ora bisognerà verificare quale sia stata l'origine di questa voragine, ma il problema è a monte".Secondo De Stasio "gli interventi sulle strade antiche della nostra Municipalità sono solo emergenziali. Non c'è una visione complessiva di come queste strade debbano essere mantenute nella loro pienezza strutturale, nella loro sicurezza e nella loro bellezza estetica. Stiamo parlando del cuore antico di Napoli. Di strade che sono patrimonio. Che non possono essere rattoppate con il bitume come una qualunque strada "moderna" Serve un piano di manutenzione ordinaria serio per il basolato vesuviano, l'ho denunciato per iscritto più volte. Prima che accada una tragedia".