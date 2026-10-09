Maltempo, sabato 10 ottobre allerta arancione in 4 regioni: ecco quali

Al Nord si assisterà a un graduale consolidamento dell'alta pressione, con condizioni in prevalenza asciutte e schiarite alternate a nuvolosità irregolare. Faranno eccezione le Dolomiti, dove non si escludono brevi piovaschi. I venti settentrionali saranno deboli e i mari si manterranno poco mossi o calmi, mentre le temperature resteranno pressoché invariate, con valori massimi compresi tra 20 e 21°C. Al Centro e in Sardegna una circolazione di bassa pressione si sposterà verso le regioni meridionali, determinando condizioni differenti a seconda delle zone: Toscana, Umbria e Sardegna godranno di un tempo più stabile, con maggiori spazi soleggiati, mentre sul versante adriatico e nel Lazio sono attese precipitazioni diffuse, localmente accompagnate da temporali. Sull'isola soffierà il Maestrale, mentre altrove la ventilazione sarà variabile. Il clima si manterrà mite, con temperature massime comprese tra 17 e 23°C. Al Sud e in Sicilia il passaggio di una perturbazione porterà invece una fase di marcata instabilità, con piogge attese su tutte le regioni e fenomeni localmente intensi in Campania, dove potranno assumere anche carattere temporalesco. I venti moderati di Libeccio contribuiranno a rendere i mari prevalentemente mossi. Le temperature diurne saranno in diminuzione, pur restando su valori miti, con massime comprese tra 17 e 24°C.