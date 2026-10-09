Maltempo, sabato 10 ottobre allerta arancione in 4 regioni: ecco quali

Introduzione
Si prevede ancora una giornata di maltempo al Centro-Sud: come indica un avviso meteo della Protezione Civile, sabato 10 ottobre scatta l'allerta arancione in Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania. Allerta gialla in 8 Regioni.
Quello che devi sapere
L’allerta sulle regioni
L'avviso prevede il persistere delle precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania e in estensione sulla Calabria. Dal mattino di domani, inoltre, si prevedono temporali anche sulla Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
Prevista, inoltre l'allerta gialla per rischio idraulico in alcune zone di Calabria, Campania, Lazio e Sicilia; rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Umbria; e rischio idrogeologico in Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia.
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Le province calabre interessate
La Protezione civile regionale della Calabria ha diramato un bollettino meteo di allerta arancione su gran parte della Regione. In particolare, sono interessate le province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, le aree tirreniche del Cosentino e il litorale ionico a sud del Crotonese. Per le altre aree ioniche della provincia di Crotone e per quelle del Cosentino è invece indicata una allerta gialla. Nelle aree interessate dall'allerta arancione, si legge sul bollettino, "sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti. Sono possibili, inoltre, fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di rilevanti dimensioni".
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L’allarme del Comune di Trapani
“Nelle prossime ore, anche notturne, a Trapani sono previste piogge intense con rischio di allagamenti improvvisi”, è stato l’allarme per condizioni meteo avverse diramato dal Comune di Trapani. “Evitare gli spostamenti non indispensabili e non soggiornare in locali interrati. Non attraversare zone già sommerse dalla pioggia né oltrepassare le eventuali transenne o le indicazioni di chiusura. In caso di allagamento, restare in un luogo sicuro, raggiungendo i piani superiori solo se possibile senza esporsi al pericolo e seguire gli aggiornamenti ufficiali”, ha concluso il Comune.
L’allerta in Campania
La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato e innalzato l'allerta meteo attualmente in vigore. Dalle 15 di oggi e fino alle 15 di domani, sabato 10 ottobre, sulla zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e sulla zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) l'allerta è di livello arancione. Su tutte le altre zone permane invece il giallo. La proroga, dunque, riguarda l'intero territorio regionale. Con un innalzamento dell'allerta per la zona 3 dove si passa dal giallo attualmente in vigore all'arancione. Si prevedono, infatti, precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero avere forte intensità. Un ulteriore peggioramento potrebbe verificarsi in nottata e al primo mattino di domani, 10 ottobre. Il quadro meteorologico renderà possibili temporali particolarmente intensi che potrebbero determinare un dissesto idrogeologico diffuso e un rischio idraulico localizzato. In particolare, nella zona 1 e nella zona 3 si evidenzia la possibilità di effetti al suolo che potrebbero comportare frane superficiali e colate rapide di fango e detriti oltre a una instabilità di versante anche profonda.
Le previsioni meteo per domani, 10 ottobre
Al Nord si assisterà a un graduale consolidamento dell'alta pressione, con condizioni in prevalenza asciutte e schiarite alternate a nuvolosità irregolare. Faranno eccezione le Dolomiti, dove non si escludono brevi piovaschi. I venti settentrionali saranno deboli e i mari si manterranno poco mossi o calmi, mentre le temperature resteranno pressoché invariate, con valori massimi compresi tra 20 e 21°C. Al Centro e in Sardegna una circolazione di bassa pressione si sposterà verso le regioni meridionali, determinando condizioni differenti a seconda delle zone: Toscana, Umbria e Sardegna godranno di un tempo più stabile, con maggiori spazi soleggiati, mentre sul versante adriatico e nel Lazio sono attese precipitazioni diffuse, localmente accompagnate da temporali. Sull'isola soffierà il Maestrale, mentre altrove la ventilazione sarà variabile. Il clima si manterrà mite, con temperature massime comprese tra 17 e 23°C. Al Sud e in Sicilia il passaggio di una perturbazione porterà invece una fase di marcata instabilità, con piogge attese su tutte le regioni e fenomeni localmente intensi in Campania, dove potranno assumere anche carattere temporalesco. I venti moderati di Libeccio contribuiranno a rendere i mari prevalentemente mossi. Le temperature diurne saranno in diminuzione, pur restando su valori miti, con massime comprese tra 17 e 24°C.
Le previsioni meteo per domenica 11 ottobre
Al Nord prevarranno condizioni meteorologiche stabili grazie all'espansione dell'alta pressione, con cieli poco nuvolosi o attraversati da nubi irregolari su tutte le regioni. Nelle prime ore del mattino non si esclude la comparsa di foschie sulle pianure nordoccidentali, soprattutto in Piemonte, mentre nel corso della giornata le temperature si manterranno gradevoli. La ventilazione sarà debole e variabile, con valori massimi compresi tra 20 e 22°C. Al Centro e in Sardegna la pressione atmosferica tenderà a crescere da ovest, favorendo condizioni più soleggiate e tranquille su gran parte dei territori, seppure con una copertura nuvolosa a tratti estesa. Faranno eccezione il basso Abruzzo e il Molise, dove sono previste precipitazioni anche intense lungo la fascia costiera molisana. I venti settentrionali soffieranno con particolare vigore sulla Sardegna, interessata dal Maestrale, mentre il clima resterà mite e le massime oscilleranno tra 20 e 24°C nella maggior parte delle città. Al Sud e in Sicilia una perturbazione si allontanerà gradualmente, lasciando tuttavia spazio a ulteriori fenomeni su alcune aree. Le piogge interesseranno soprattutto la Puglia centro-settentrionale, con maggiore insistenza sul Gargano, e le coste tirreniche della Calabria e della Sicilia, dove saranno generalmente più deboli. Sulle restanti zone il tempo risulterà più asciutto, anche se il cielo si presenterà spesso nuvoloso o molto nuvoloso. Le temperature massime varieranno dai 18°C previsti a Potenza ai 24°C attesi a Napoli e Palermo.
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