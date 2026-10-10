Meteo, ancora temporali e maltempo ma poi torna l'anticiclone

Introduzione
L'area depressionaria in prossimità della Sardegna continua a determinare correnti umide sud-occidentali, particolarmente instabili, in risalita dallo stretto di Sicilia verso la Puglia, interessando tutte le regioni meridionali con fenomeni temporaleschi anche molto intensi. Piogge e temporali specie al Sud, anche se già da domani il tempo sarà in miglioramento con fenomeni residui
Quello che devi sapere
Ancora maltempo
Il maltempo con piogge e temporali continua ancora nelle prossime ore, specie al Sud, anche se già da domani il tempo sarà in miglioramento con fenomeni residui. E dalla prossima settimana tornerà l'anticiclone che potrebbe regalarci la cosiddetta classica ottobrata dalle temperature miti. Secondo il Centro meteo italiano, il fine settimana inizia con una saccatura depressionaria, con una piccola goccia d'aria fredda in quota, che si muove sul Mediterraneo centrale.
Acquazzoni al Sud
Condizioni meteo instabili o perturbate in queste prime ore di sabato soprattutto al Sud dove troviamo forti acquazzoni e temporali. Precipitazioni sparse comunque anche sul Centro e sulla Sardegna. Anche nel pomeriggio e in serata fenomeni che si attardano al Centro-Sud mentre al Nord avremo un generale miglioramento.
Previsioni meteo per domani
Per la giornata di domani, domenica 11 ottobre, la saccatura è in spostamento verso i Balcani e le condizioni meteo saranno in deciso miglioramento sull'Italia. Al mattino avremo ancora qualche acquazzone o temporale sparso su Molise, Puglia e Calabria mentre altrove prevarranno le schiarite. Tempo asciutto anche nel pomeriggio e in serata salvo qualche pioggia su Emilia Romagna, Toscana e Puglia.
Temperature in aumento
Temperature in lieve aumento ma comunque in linea con le medie o poco al di sotto. I principali modelli mostrano per la prossima settimana un vasto e robusto campo di alta pressione, con valori al suolo fino a 1030 hPa, espandersi tra Atlantico ed Europa centro-occidentale. Una goccia d'aria fredda interesserà invece i Balcani scendendo fin sul Mediterraneo orientale.
Alta pressione sull'Europa
Condizioni meteo che dovrebbero risultare più stabili sull'Italia centro-settentrionale mentre al Sud non si escludono ancora piogge e temporali sparsi. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli, in vista della meta' di ottobre, mostrano ancora una volta un robusto campo di alta pressione dominare sull'Europa. Vortice polare compatto e anticiclone disteso lungo i paralleli con condizioni meteo asciutte per l'Italia nei giorni centrali del mese. Per il Centro meteo italiano nuova 'ottobrata' in vista con temperature che potrebbero comunque rimanere intorno alle medie del periodo.
Allerta arancione al Sud
Allerta arancione in 4 Regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. L'avviso prevede il persistere delle precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania e in estensione sulla Calabria. Da oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione in Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania. Valutata inoltre allerta gialla su Abruzzo, Molise, Basilicata e settori di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Puglia.
Frana a Mergellina, evacuati tre appartamenti
Sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e di alcuni alberi pericolanti che minacciavano la linea ferroviaria della vicina stazione metropolitana. In Prefettura è stata convocata ieri sera una nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per fare il punto sugli effetti delle avverse condizioni meteorologiche che hanno interessato il territorio metropolitano.
Il sindaco Lecce chiude scuole
Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha emanato ieri in tarda serata un'ordinanza urgente di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a tutela dell'incolumità pubblica, nella giornata di oggi a causa delle previsioni di precipitazioni temporalesche. La sezione di protezione civile della Regione Puglia ha emanato un'allerta meteo arancione in tutto il Salento per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali, con validità dalla mezzanotte scorsa e per 24 ore. Oltre ai rovesci di forte intensità, sono previste forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
Piogge nel barese
E' stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale e sono state adottate misure precauzionali di chiusura di alcune aree e strutture comunali. Le piogge hanno colpito stanotte molte zone di Bari e provincia. A causa del maltempo, delle raffiche di vento e delle piogge intense in tutta la polizia locale del Comune capoluogo sconsiglia il transito da ogni sottopasso della città e chiede di prestare particolare attenzione per allagamenti di garage seminterrati, cantine e locali posti sotto il livello stradale. I cittadini vengono invitati a ridurre al minimo o evitare gli spostamenti in auto. La criticità tende verso "l'allerta rossa", spiega la polizia locale.
Strade e case allagate a sud di Roma
I Sindaci dei Comuni di Anzio e Nettuno, sul litorale a sud di Roma, chiederanno alla Regione Lazio la dichiarazione dello stato di calamità dopo il nubifragio di ieri mattina che, con strade come fiumi, ha provocato allagamenti, specie ai piani bassi di molte case. Hanno anche richiesto alla Protezione Civile regionale il supporto di uomini e mezzi per far fronte all'emergenza creatasi in questi giorni. Lo hanno annunciato i sindaci, Aurelio Lo Fazio e Nicola Burrini. Va considerato che nelle ultime 24 ore sono caduti 80 millimetri di pioggia, oltre un decimo di quella che cade sul territorio dei due Comuni in un anno e, pertanto, tale evento è da considerarsi assolutamente straordinario.