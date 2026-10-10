Meteo, ancora temporali e maltempo ma poi torna l'anticiclone

Allerta arancione in 4 Regioni: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. L'avviso prevede il persistere delle precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Campania e in estensione sulla Calabria. Da oggi si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta arancione in Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania. Valutata inoltre allerta gialla su Abruzzo, Molise, Basilicata e settori di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Puglia.