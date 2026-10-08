Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 ottobre: la rassegna stampa

L'economia, con le borse in difficoltà per la "crisi del debito", l'ultimo voto che riguarda la legge elettorale, il ricordo del 7 ottobre in Medio Oriente. E, poi, ancora, la grazia firmata da Mattarella per un gioielliere che uccise due rapinatori e l'aggressione di una banda ad un attore a Roma. Per lo sport, focus sull'avvicinamento al ritorno della serie A. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola
- L'economia è in primo piano: "Borse giù per la crisi del debito". Tempesta sui mercati, "Milano maglia nera con -2,51%, lo spread a quota 115". Legge elettorale: "In Aula la sfida del voto segreto". Medio Oriente: "Il ricordo e il dolore, il 7 ottobre di Israele. Criticato Netanyahu". Spagna: "Morta Maricarmen, simbolo della protesta". Il caso: "La figlia di Asia Argento vittima di revenge porn". Roma: "Davide Iacopini grave, l'attore in monopattino colpito da una banda". Il Colle: "Uccise due rapitori, grazia a gioielliere".
- Giustizia: "Dal Colle lezioni di grazia". Mattarella "cancella parzialmente la condanna al gioielliere catanese Gianni. Nel 2008 uccise due rapinatori. Nessuna analogia con Roggero". Legge elettorale: "Il governo pensa già a modifiche". Medio Oriente, con le famiglie delle vittime di Hamas: "Per noi il 7 ottobre è infinito". La storia: "Modi toglie il diritto di voto a 130 milioni di indiani". A Roma "Banda della minicar colpisce monopattini. Cade attore, è grave". Garlasco, "sui pedali della bici di Chiara c'era dna maschile".
- "Dalla Ue via libera a 29 miliardi", titola in apertura il quotidiano torinese. Primo ok "alla flessibilità per energia e difesa". Gasolio: "Risalgono i prezzi". Meloni: "Possiamo intervenire". Usa, Trump: "Chiamo Putin ma non credo che la peste sia un'arma biologica". Il Colle: "Grazia per un gioielliere che uccise due rapinatori". Università di Salerno, lectio magistralis di Rossi: "Cosa è per me essere Vasco". L'addio: "Europa e pace, l'eredità di Barbara Spinelli".
- Ancora l'economia in apertura: "Apertura dell'Europa sulla flessibilità. Pesanti borse e bond". Arrivato "l'ok di Bruxelles alle deroghe per per energia e difesa". Gasolio, Meloni: "Valutiamo accise mobili". Nobel per la chimica: "Premio a Kagan e Kenso Soai". Legge elettorale: "Oggi il voto finale". Il Colle: "Mattarella firma tre grazie". Roma: "Buttato giù dal monopattino, attore è grave". Garlasco: "Sulla bici di Stasi un altro Dna ma ai magistrati non fu detto". Calcio: "Roma e Lazio, è il momento della verità".
- Parla il ct dell'Under 21 azzurra, Baldini: "I miei ragazzi d'oro". Nel calcio, dice il tecnico, "devono cercare quella felicità che vivevano da bambini". Riparte il campionato, irrompe Vieri: "Bobo lancia Pio". L'ex attaccante: "Juve e Milan non lotteranno per lo scudetto". Calciomercato: "Endrick, sì al Milan". Messi: "L'addio, le lacrime. Ha guadagnato oltre 1,6 miliardi". Sinner: "Niente tennis per un mese".
- Le parole di Luka Modric in primo piano: "Io non mi fermo". Gli anni sono 41, le partite 1.178, eppure l'asso del Milan ha deciso: "Non è la mia ultima stagione, dopo sarà Real". Focus sulla seria A: "A Sucic l'Inter sta stretta". Il nuovo leader: "Juve firmata McKennie". Roma: "La storia chiama Gasperini". Napoli: "Scott c'è". Il commento: "Da CR7 a Messi, l'età non è uguale per tutti".
- Il calciomercato spicca in prima pagina: "Palmisani chiama la Juve". Il portiere di Frosinone e Under 21 "vede bianconero". Intanto, per i bianconeri, Spalletti "vara l'operazione Kolo Muani". L'addio di Messi alla Nazionale argentina: "Leo, è stato bellissimo". Il Torino ha deciso: "Obiettivo Mikolajewski". Napoli: "McTominay può rientrare". Tennis, il messaggio di Berrettini: "Jannik, sei il migliore. Tornerai ancora più forte".
- La giustizia in apertura: "FI in Ue contro Graviano". Il legale: "Così starà zitto". Focus sull'addio a Barbara Spinelli: "Esule, progressista in lotta per i diritti e l'Europa vera". Legge elettorale: "Vedette anti-Lega per il Melonellum e la Camera avalla". Spagna: "Maricarmen è morta". Francia: "Lecornu promette 1,2 miliardi alle scuole". Spese folli: "Salvini a Cortina con staff, 15mila euro in due notti".
- Padova: "Arriva il tribunale islamico". Aperta la Camera arbitrale che risolve "le controversie civili tra musulmani seguendo i diktat della sharia". Ira di Salvini: "Non può esistere". La scelta di Mattarella: "Uccise due ladri, gioielliere graziato. E Roggero spera". Legge elettorale: "Oggi il voto finale". Prodi: "Le primarie? Doppio turno".
- "Gli scemi del 7 ottobre", è il titolo d'apertura. Pro-Pal in piazza "per celebrare Hamas". E il Campo largo "attacca Israele". Intanto "in Italia arriva il tribunale islamico". A Padova "la camera arbitrale per musulmani". Politica: "Vertice senza Schlein, Pd furioso con Conte e Avs". Gasolio: "Eni riabbassa il diesel, c'è l'ipotesi accise mobili". Il Colle: "Mattarella grazia il gioielliere che uccise due rapinatori".
- I mercati in primo piano: "Tempesta su Borse e bond". Pesa "il rally del petrolio". Cadono i listini: "Milano (-2.5%) sotto 50mila punti". Caro carburanti: "Diesel, slitta il decreto". Energia e difesa: "Oggi ok Ue a salvaguardia". Cartello sui prezzi: "I big della birra finiscono sotto inchiesta in Giappone". Risiko bancario: "Benetton, sì all'Opas Intesa su Mps". Medio Oriente: "Israele commemora le stragi del 7 ottobre in un clima elettorale".
- Il ricordo in Israele tra i temi in prima pagina: "Il 7 ottobre Tel Aviv scotta di dolore. La strada fuori dal trauma". Il conflitto: "Posture atomiche. L'Europa sta cambiando è il motivo è il Cremlino". Politica: "Nella stanza di Fazzolari". Intervista al sottosegretario: "Vannacci è come Conte e non ci alleeremo con lui". Medio Oriente: "Terrore iraniano. Così Teheran voleva uccidere giornalisti inglesi, dissidenti e sostenitori di Israele".
- "Piano cassa", è il titolo in apertura. Cinque mesi dopo la sua approvazione, "neanche un alloggio pubblico è stato recuperato dal piano casa del governo e tanti passeranno alla gestione privata". Politica: "Legge elettorale blindata". Spagna: "Morta Maricarmen, l'anziana sfrattata che ha acceso il Paese". Medio Oriente, 7 ottobre: "Anniversario di protesta e sangue". Francia: "Non si ferma la protesta, studenti ancora in piazza".
- Politica: "Melonellum, il giorno del giudizio. La destra divisa tra voto e manovra". Il Colle: "Mattarella concede la grazia al gioielliere killer Gianni. Ma il caso Roggero non c'entra". Francia: "Così Lecornu vuole frenare le proteste". I pm: "Corrotti per la pubblicità". La stampa italiana "sotto accusa". L'analisi: "Potere e paura. le mani sui libri di storia".
- La politica in apertura: "Nel segreto dell'urna". Oggi si vota lo Stabilicum, "l'incubo sgambetto cresce ". Schifani si dimette: "La Sicilia verso elezioni anticipate". L'intervento: "E' l'ora del coraggio, FI deve aprire una nuova stagione nel solco di Berlusconi". L'allarme: "L'Europa verso il terzo shock energetico. Borse in calo, Milano è la peggiore". Il commento: "Le cattive abitudini sono dure a morire".
- Politica ed economia in apertura: "Meloni, ipotesi taglio accise. Borse a picco con i bond". Non si arresta "il caro-carburanti" e la premier "prepara un intervento". Il Colle: "Mattarella concede tre grazie. Anche al gioielliere che sparò ai rapinatori". Legge elettorale: "Al voto segreto tra i sospetti". Spagna: "Il Paese piange Maricarmen, l'anziana sfrattata diventata simbolo delle proteste per la casa". Roma: "Attore colpito da un calcio mentre era in monopattino".