Secondo il procuratore di Como Massimo Astori, non vi fu alcuna "aggressione" al bene "vita" né in astratto né in concreto. Quello del tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni e delle due attiviste Chiara Lalli e Felicetta Maltese fu "un atto di solidarietà materiale verso una scelta già definita" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

La procura di Como ha chiesto l'archiviazione dell'indagine a carico di Marco Cappato, tesoriere e rappresentante dell'Associazione Luca Coscioni, e delle due attiviste Chiara Lalli e Felicetta Maltese che accompagnarono in Svizzera Massimiliano Scalas, musicista toscano 44enne malato di sclerosi multipla morto l'8 dicembre in seguito ad autosomministrazione di un farmaco letale.

Le motivazioni della procura Secondo la Procura - competente per territorio, poiché Cappato, Scalas e i volontari che li accompagnavano varcarono il confine alla dogana comasca di Chiasso - non vi fu alcuna "aggressione" al bene "vita" né in astratto né in concreto, se non da parte della malattia. Per questo il contributo fornito dai tre indagati si tradusse "in un atto di solidarietà materiale verso una scelta già definita", quella del malato di porre fine alle sue sofferenze. "Ipotizzare una pena in tal caso appare fuori dal circuito costituzionale, significherebbe sottoporre a sanzione soggetti estranei a contesti lesivi di diritti altrui" perché "verrebbe punita ingiustamente una condotta che agevola niente di più di quanto già adeguatamente e liberamente ponderato dal malato" che soffriva "sofferenze fisiche e psichiche intollerabili". Il punto controverso, scrive il procuratore capo Massimo Astori, era "che Scalas non fruiva di trattamenti di sostegno sanitario vitale nella nozione tradizionalmente accolta al momento dei fatti, non gli erano stati proposti e non li aveva né richiesti né mai interrotti". Un elemento fondamentale, quello del sostegno per restare in vita, per poter chiedere il suicidio assistito alla luce dei criteri stabiliti dalla sentenza Dj Fabo che rappresenta ancora il caposaldo di ogni discussione sul fine vita in attesa di un intervento del legislatore che ancora manca, come sottolineato da Astori ("l'inerzia ha alimentato un difficile e gravoso compito interpretativo"). Potrebbe interessarti Fine vita, gip Milano archivia posizione Marco Cappato su due casi

Il ricorso alla Consulta del gip di Firenze In questo senso, determinante per la richiesta della procura di Como, è stata la pronuncia della Corte Costituzionale davanti a una richiesta inoltrata il 17 gennaio 2024 dal gip di Firenze, che chiese "se subordinare la non punibilità del suicidio assistito alla condizione che la persona fosse tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale" potesse ritenersi costituzionale. La Consulta rispose sottolineando che "i trattamenti di sostegno vitale devono ritenersi sussistenti anche se rifiutati dalla persona malata" e che quindi "il diritto di accesso all'aiuto al suicidio è riconosciuto non solo a coloro che hanno accettato di sottoporsi a trattamenti di sostegno vitale e che decidono di interromperli, ma anche a coloro che li rifiutano".

Un altro caso nel 2026 In un altro caso del 2026, riguardante due persone malate accompagnate in Svizzera da Marco Cappato, il gip di Milano aveva di fatto confermato l'orientamento archiviando le accuse per il tesoriere dell'associazione 'Luca Coscioni' evidenziando che il trattamento di sostegno vitale era stato da entrambi rifiutato "in quanto inutile, espressivo di un accanimento terapeutico secondo la scienza medica e da entrambi ritenuto non dignitoso secondo la propria sensibilità e percezione". Potrebbe interessarti Fine vita, Cappato: "Aiutare qualcuno a non soffrire è un gesto umano"