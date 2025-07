Ex eurodeputato radicale, oggi tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e presidente di Humans, Marco Cappato ha trasformato un’istanza personale in una campagna politica fatta di azioni pubbliche, disobbedienza civile e lotte legali. Ripercorrere il suo percorso di attivismo significa anche ripercorrere, in parallelo, la strada dei provvedimenti sul fine vita in Italia. E le vicende che la costellano