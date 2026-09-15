La pm di Milano Maura Ripamonti, nel chiedere le condanne per Gentile e per gli altri ex dirigenti Lebruto e Macello che erano stati assolti in primo grado, ha spiegato che i reati di disastro ferroviario colposo e omicidio e lesioni colpose plurime "sono stati commessi con violazione delle normative anti-infortunistiche e di sicurezza". Marco Albanesi, ex responsabile dell'Unità manutentiva e unico condannato in primo grado, ha chiesto il patteggiamento per la riduzione della pena ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

È a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna della pm di Milano Maura Ripamonti nei confronti di Maurizio Gentile, l’ex ad di Rete ferroviaria italiana considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice meneghina, insieme alla sostituta pg Olimpia Bossi, ha chiesto alla Corte d’Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto (sempre a 8 anni e 4 mesi) e Vincenzo Macello (a 7 anni e 10 mesi). Tutti gli imputati nel caso del deragliamento del regionale Cremona-Milano che provocò tre morti e oltre cento feriti erano stati assolti in primo grado. Chiesta infine la condanna in appello di Rfi a una sanzione pecuniaria di 900mila euro.

Le motivazioni della richiesta La pm alla fine del suo intervento ha proposto le stesse richieste di condanna e di pena avanzate in primo grado per i quattro imputati che invece erano stati assolti. La pm Ripamonti nel suo intervento ha spiegato che i "reati contestati", disastro ferroviario colposo e omicidio e lesioni colpose plurime, "sono stati commessi con violazione delle normative anti-infortunistiche e di sicurezza". Secondo la pm, Gentile “era l'unico soggetto che aveva potere decisionale e di spesa, tutti gli altri no, avevano solo poteri gestionali e limitati. Lebruto e Macello erano dirigenti, avevano poteri di spesa limitati". Tuttavia, anche Lebruto e Macello hanno la colpa di "non hanno assicurato la manutenzione della infrastruttura". Questa mancata manutenzione dell’infrastruttura unita al fatto che Gentile non abbia “creato un'organizzazione societaria che avesse le strutture per garantire la manutenzione”, hanno “favorito l'inadempimento di Albanesi" nella sostituzione del giunto ammalorato, che causò il deragliamento del treno. Leggi anche Rissa su una nave da crociera Napoli-Palermo: denunciati 13 giovani

Albanesi chiede patteggiamento Marco Albanesi, l'ex responsabile dell'Unità manutentiva citato dalla pm Maura Ripamonti, è stato l’unico a essere già condannato in primo grado a 5 anni e 3 mesi. Ora, nel processo d’appello, ha concordato con pm e pg una pena di 3 anni e 4 mesi, su cui dovrà esprimersi sempre la Corte d'Appello. Albanesi ha scelto quindi la strada del patteggiamento che, come preannunciato dall'avvocato Giuseppe Alamia all'inizio dell'udienza di secondo grado davanti alla quinta sezione penale d'appello, abbasserebbe il periodo di reclusione a poco più di tre anni. I prossimi passi del processo vedono passare la parola, il 15 ottobre, ai legali di parte civile e quelli di Rfi, responsabile civile e imputata. Poi, il 12 novembre, parola a tutte le difese e infine ultima udienza fissata per il 15 dicembre. Potrebbe interessarti Spari in centro a Roma, donna colpita: "Proiettile ancora nel braccio"