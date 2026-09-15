“Ho urlato per il dolore e mi sono accorta che stavo sanguinando”. È il racconto sui social di Cristina Stillitano, la donna che nei pressi del Vaticano, a Roma, è stata ferita al braccio da un colpo sparato probabilmente con un’arma ad aria compressa. I carabinieri hanno avviato indagini per risalire a chi ha sparato ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

“Ieri poco dopo le 15 ho sentito un forte colpo al braccio, sul tricipite, mentre camminavo in via della Giuliana, nel quartiere Prati, a Roma. Lì per lì ho pensato di essere stata colpita da qualche passante ma, vicino a me, non c’era nessuno e la strada era semideserta. Poco dopo mi sono resa contro che mi avevano sparato con qualche tipo di arma, probabilmente ad aria compressa, e da una certa distanza. La maglietta era forata e anche nella carne si vedeva un foro netto e preciso, di circa 5 millimetri”. Inizia così il racconto di Cristina Stillitano, la donna ferita a un braccio in via della Giuliana, poco distante dal Vaticano, da un colpo probabilmente sparato con una pistola a pallini. Sul caso i carabinieri della stazione Prati.

La donna: “Il proiettile è ancora in profondità nel mio braccio” A quanto ricostruito, la 50enne camminava lungo il marciapiede quando ha avvertito un improvviso dolore alla spalla e ha notato una macchia di sangue. Rimasta lievemente ferita, si è recata autonomamente in ospedale. “Al pronto soccorso del Santo Spirito - prosegue la donna, che sui social ha diffuso anche le foto della macchia di sangue sul suo braccio - i medici hanno appurato che questo proiettile, verosimilmente di piombo o altro materiale radiopaco, è ancora in profondità nel mio braccio. Tra poco sarò quindi trasferita al Cto poiché per rimuoverlo è indicato un intervento di chirurgia specialistica".



Approfondimento Spari in centro a Roma, ferita donna in zona Vaticano