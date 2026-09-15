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Rissa su una nave da crociera tra Napoli e Palermo: denunciati 13 giovani

Cronaca
©IPA/Fotogramma

La colluttazione, nata nei pressi della discoteca per una battuta rivolta a una ragazza, ha coinvolto due gruppi di crocieristi e si è estesa a corridoi e ascensori, con un giovane colpito mentre era a terra privo di sensi. Il ferito è stato ricoverato per accertamenti, mentre i filmati di videosorveglianza hanno permesso di identificare i ragazzi coinvolti

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Tredici ragazzi tra i 18 e 20 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Frontiera marittima di Palermo in seguito a una violenta lite scoppiata a bordo di una nave da crociera. L'episodio si è verificato la scorsa settimana durante la traversata notturna da Napoli al capoluogo siciliano, dove l'equipaggio è dovuto intervenire per contenere lo scontro e richiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Le indagini della Polizia

All'arrivo della nave in porto, gli agenti hanno avviato accertamenti, ricostruendo la dinamica attraverso i filmati del sistema di videosorveglianza. Le immagini hanno permesso di identificare i 13 giovani coinvolti.

Due gruppi contrapposti

Secondo quanto emerso, la rissa ha visto fronteggiarsi due gruppi di crocieristi: uno composto da ragazzi del Salento, imbarcatisi a Civitavecchia, e l'altro da giovani siciliani, saliti a Palermo. La scintilla sarebbe scattata nei pressi della discoteca della nave, probabilmente per una battuta rivolta a una ragazza siciliana da un giovane del gruppo salentino.

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Il ferito e le denunce

Dalle parole si è passati alle mani, con l'utilizzo di tavolini, sedie e altri oggetti. La rissa si è poi spostata nei corridoi e nella zona degli ascensori, dove la situazione è degenerata: alcuni avrebbero colpito con calci alla testa un giovane rimasto a terra privo di sensi. Il ragazzo è stato ricoverato temporaneamente per accertamenti sanitari, che hanno escluso conseguenze gravi. I tredici giovani identificati sono stati denunciati per rissa aggravata.

 

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