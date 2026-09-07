Sciopero nazionale dei treni oggi e domani, orari e servizi garantiti

Introduzione
La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per 24 ore si incrociano le braccia e i viaggiatori rischiamo di restare sui binari o subire ritardi nelle partenze o negli arrivi dei loro treni. La mobilitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali autonome. Servizi garantiti sul trasporto ferroviario regionale, ma attenzione agli orari di oggi e domani, 7 e 8 settembre.
Quello che devi sapere
Lo sciopero del 7 e 8 settembre
Rischi di ritardi e cancellazioni dalla serata di oggi fino all’8 settembre per il trasporto ferroviario a causa dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione scatta alle 21:18 di lunedì 7 settembre e termina alle 21:00 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni Regionali, Intercity e Alta Velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione del personale mobile del Regionale Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.
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I servizi garantiti
Per il trasporto Regionale di Trenitalia saranno garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Lo sciopero non interessa il trasporto pubblico locale. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso dalla proclamazione dello sciopero fino all'orario di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce e fino alle 24:00 del giorno precedente l’agitazione per i treni Regionali. Trenitalia segnala inoltre che possibili modifiche al servizio potrebbero verificarsi anche prima dell'inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Sui siti di Trenitalia e Italo vengono forniti aggiornamenti in tempo reale sui treni garantiti.
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Dove restare informati
Le informazioni su collegamenti e servizi sono rese note sul sito ufficiale di Trenitalia e anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, il sito trenord.it o tramite l’App di Trenord, il sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti. Si ricorda che nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, riportati di seguito, ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della Legge 146/1990. I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale.
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Bus sostitutivi per Malpensa
In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, la società attiva autobus sostitutivi diretti, senza fermate intermedie. I collegamenti tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto partono da via Paleocapa 1. Per la linea S50 i bus garantiscono la tratta tra lo scalo di Malpensa e la stazione svizzera di Stabio. L'andamento della circolazione può essere seguito in tempo reale sul sito della società ferroviaria, tramite l'applicazione mobile o ascoltando i monitor e gli annunci nelle stazioni.
Gli orari dello sciopero in Trentino Alto Adige
In Trentino Alto Adige è stato indetto uno sciopero del Personale mobile di Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano dalle ore 09:01 alle ore 17:00 di lunedì 7 settembre 2026,. Per i treni regionali, in Trentino Alto Adige e nelle regioni limitrofe, possono verificarsi cancellazioni o variazioni. Non sono coinvolti i treni Lunga Percorrenza. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.
Cosa fare se si viaggia in Trentino
I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero: fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce; fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali; in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.
Perché macchinisti e capitreno scioperano
Quello del 7 e 8 settembre è il primo sciopero dei treni del mese. Macchinisti e capitreno hanno confermato la mobilitazione promossa dalle sigle Cub Trasporti, Sgb, Orsa e dall'assemblea nazionale PdM/PdB (personale di terra e di bordo) insieme al gruppo Fsi. Al centro della protesta ci sono motivi legati alla sicurezza sul lavoro, alla tutela del servizio pubblico e alla salvaguardia dell'occupazione. A scatenare la mobilitazione è in particolare la gestione del servizio Intercity, ritenuta il primo passo verso una progressiva frammentazione del sistema di trasporto ferroviario nazionale. I sindacati contestano la decisione di dividere il servizio Intercity in tre lotti separati da mettere a gara, oltre alla recente bocciatura alla Camera della clausola sociale che avrebbe garantito la tutela dei lavoratori.
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