Sciopero nazionale dei treni oggi e domani, orari e servizi garantiti

Quello del 7 e 8 settembre è il primo sciopero dei treni del mese. Macchinisti e capitreno hanno confermato la mobilitazione promossa dalle sigle Cub Trasporti, Sgb, Orsa e dall'assemblea nazionale PdM/PdB (personale di terra e di bordo) insieme al gruppo Fsi. Al centro della protesta ci sono motivi legati alla sicurezza sul lavoro, alla tutela del servizio pubblico e alla salvaguardia dell'occupazione. A scatenare la mobilitazione è in particolare la gestione del servizio Intercity, ritenuta il primo passo verso una progressiva frammentazione del sistema di trasporto ferroviario nazionale. I sindacati contestano la decisione di dividere il servizio Intercity in tre lotti separati da mettere a gara, oltre alla recente bocciatura alla Camera della clausola sociale che avrebbe garantito la tutela dei lavoratori.

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