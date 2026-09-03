L'agitazione inizierà alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre, causando ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione

Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del Gruppo FS Italiane. Come precisa Fs sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.