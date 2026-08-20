Allarme per avvistamenti di lupi in Italia, quanti sono e dove vivono

Introduzione

Dall'Emilia-Romagna alla Puglia crescono le segnalazioni di lupi a ridosso dei centri abitati. Il 18 agosto scorso un esemplare è stato individuato in contrada Schiamante, al confine tra Noicattaro e Bari. A scovare l'animale è stato un operatore del consorzio di vigilanza campestre e urbana impegnato a sorvegliare le aree dei vigneti. Ecco in quali zone sono più frequenti e cosa fare in caso di incontri ravvicinati.