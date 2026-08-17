Bari, nuovo avvistamento del lupo di Noicattaro: ordinata la cattura

Con un'ordinanza regionale è stata autorizzata la cattura dell’animale di cui sono in corso le ricerche dopo le aggressioni a tre bambini avvenute il 4 e il 15 agosto. Un'altra segnalazione della presenza del lupo nel comune di Cellamare
Dopo l'attacco a Noicattaro, nel Barese, di un presunto lupo che ha ferito tre bambini il 4 e il 15 agosto, è scattato il piano di cattura per l'animale. La decisione è emersa durante l'ultimo incontro della task force prefettizia anche alla luce di un altro avvistamento dell'animale - forse un ibrido, cioè un incrocio tra un lupo e un cane - nel territorio di Cellamare. Mentre i tecnici effettuano le analisi sanitarie per accertare l'esatta natura del lupo, la Regione Puglia ha formalizzato l'intervento: il presidente Antonio Decaro ha siglato l'ordinanza d'intesa con l'Ispra. Le operazioni di prelievo saranno condotte da una squadra di esperti qualificati.
Impiegate fototrappole, droni, visori notturni e telecamere termiche
‘’Nel corso dell’incontro - riferisce una nota della Prefettura- è stata confermata la costituzione del predetto gruppo tecnico di esperti in materia per l’attuazione delle disposizioni finalizzate alla cattura che, sin da subito, ha posto in essere un’attività continua di monitoraggio e mappatura delle abitudini dell’animale, nonché assicurato la pronta e costante reperibilità in caso di eventuale avvistamento dello stesso. Nell’ambito delle attività di ricerca, si è convenuto inoltre di implementare ulteriormente gli strumenti finora utilizzati, attraverso l’impiego di fototrappole, droni, visori notturni e telecamere termiche, così da incrementare le capacità di individuazione e localizzazione dell’animale, anche nelle ore notturne’’.
Leggi anche
Varano a Montichiari, il sindaco: "Se è morto fateci trovare il corpo"
La Prefettura: "Fondamentale sarà il contributo dei cittadini"
La Prefettura ha disposto un’intensificazione delle attività di vigilanza e controllo già previste a Noicattaro con il coinvolgimento della Polizia Locale, dell’Arma dei Carabinieri e dei Carabinieri Forestali, nonché delle guardie eco-zoofile e dei volontari di protezione civile, con l’obiettivo di rafforzare il monitoraggio dell’area in cui dovrebbe trovarsi l’animale. ‘’In tale contesto - sostiene ancora la Prefettura- fondamentale sarà anche il contributo della cittadinanza a segnalare eventuali avvistamenti esclusivamente attraverso i canali ufficiali, evitando la diffusione di informazioni non verificate che potrebbero generare ingiustificati allarmismi, nonché a mantenere comportamenti improntati alla prudenza, con particolare riferimento alla necessità di rispettare l’ordinanza sindacale di chiusura notturna del parco comunale e delle aree verdi del comune di Noicattaro che, come riferito dal Sindaco nel corso dell’incontro, sarà prorogata per ulteriori sette giorni’’.
Leggi anche
Bimbo azzannato da un animale selvatico: è il terzo in poche settimane
Come funziona lo spray anti-orso in arrivo in Trentino
Il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un decreto che prevede l'assegnazione dello spray anti-orso al Corpo forestale trentino. Nella regione i plantigradi sono oltre un centinaio, forse 120, e si trovano soprattutto nella zona del Brenta, ovvero sulle pendici del monte Peller tra Val di Sole e Val di Non