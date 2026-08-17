Bari, nuovo avvistamento del lupo di Noicattaro: ordinata la cattura

Con un'ordinanza regionale è stata autorizzata la cattura dell’animale di cui sono in corso le ricerche dopo le aggressioni a tre bambini avvenute il 4 e il 15 agosto. Un'altra segnalazione della presenza del lupo nel comune di Cellamare ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo l'attacco a Noicattaro, nel Barese, di un presunto lupo che ha ferito tre bambini il 4 e il 15 agosto, è scattato il piano di cattura per l'animale. La decisione è emersa durante l'ultimo incontro della task force prefettizia anche alla luce di un altro avvistamento dell'animale - forse un ibrido, cioè un incrocio tra un lupo e un cane - nel territorio di Cellamare. Mentre i tecnici effettuano le analisi sanitarie per accertare l'esatta natura del lupo, la Regione Puglia ha formalizzato l'intervento: il presidente Antonio Decaro ha siglato l'ordinanza d'intesa con l'Ispra. Le operazioni di prelievo saranno condotte da una squadra di esperti qualificati.

Impiegate fototrappole, droni, visori notturni e telecamere termiche ‘’Nel corso dell’incontro - riferisce una nota della Prefettura- è stata confermata la costituzione del predetto gruppo tecnico di esperti in materia per l’attuazione delle disposizioni finalizzate alla cattura che, sin da subito, ha posto in essere un’attività continua di monitoraggio e mappatura delle abitudini dell’animale, nonché assicurato la pronta e costante reperibilità in caso di eventuale avvistamento dello stesso. Nell’ambito delle attività di ricerca, si è convenuto inoltre di implementare ulteriormente gli strumenti finora utilizzati, attraverso l’impiego di fototrappole, droni, visori notturni e telecamere termiche, così da incrementare le capacità di individuazione e localizzazione dell’animale, anche nelle ore notturne’’. Leggi anche Varano a Montichiari, il sindaco: "Se è morto fateci trovare il corpo"