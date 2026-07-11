Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 luglio: la rassegna stampa di Sky TG24
Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis il conflitto in Medio Oriente e la reazione di Trump alla notizia che l’Iran avrebbe un piano per ucciderlo. Spazio anche al caso Ranucci-Lavitola, con la sospensione da parte della Rai della messa in onda delle repliche estive di Report. Poi la notizia del finestrino esploso sul volo Ryanair, i Mondiali di calcio e Sinner in finale a Wimbledon
- Apertura con titolo "Se l’Iran mi uccide distruggeteli". Trump e l’ipotesi di un attentato. Crosetto: su Hormuz Teheran inaffidabile. Poi "Caso Ranucci, sospese le repliche di Report. Le riunioni in Rai con Lavitola in redazione". E ancora: "Sinner domina Djokovic. È in finale a Wimbledon"
- Apertura con titolo "Un piano per uccidere Trump". Israele avverte: è nel mirino degli iraniani. Il presidente Usa: ho lasciato precise istruzioni, se dovessero ammazzarmi vanno distrutti. Poi il caso Ranucci e un editoriale di Massimo Giannini dal titolo "Il campo largo e la paura di essersi illusi".
- Apertura con un’intervista al ministro della Pubblica amministrazione: "Assumiamo 18mila agenti". Zangrillo: In due anni potenziamo gli organici per l’esigenza di sicurezza delle nostre città. Un milione di giovani al posto di chi va in pensione entro il 2032. Con l’Ai cambiamo i concorsi. E ancora "Incubo a 5mila metri". Esplode un oblò su un volo Ryanair: passeggero salvo prima di essere risucchiato.
- Apertura con titolo "Trump avverte: 'Se l'Iran mi uccide dovete distruggerli'". Spazio anche a "Rai, primo stop a Ranucci, sospeso Report d'estate. FdI: esposto in Procura". E ancora "Sinner implacabile. Djokovic s'inchina" e "Finestrino rotto in volo, turista trattenuto per non essere risucchiato fuori dall'aereo".
- Apertura con titolo "Riecco il Re". Sinner in finale a Wimbledon. Jannik implacabile contro contro Djokovic. Alza il livello e domina in tre set. Domani la sfida a Zverev per il titolo bis: "Lui è in fiducia, sarà dura". Poi i Mondiali: "Sempre Merino, avanti Spagna". Il centrocampista entra e va a segno di nuovo. La Roja martedì in semifinale con la Francia.
- Apertura con titolo "Clasico Mundial". Come Real-Barça: Lamine batte 2-1 il Belgio: semifinale contro Kylian. Mbappé ritrova Yamanl: martedì Francia-Spagna. Poi Wimbledon con "Sinner sogna il bis". Jannik travolge 3-0 Djokovic in semifinale e insegue un altro trionfo come l'anno scorso. Calcio mercato: "Kolo si allontana". Juve, distanza con il Psg, bloccato Pellegrino.
- Apertura con titolo "L'erba voglio". Favoloso Sinner, triplo 6-4: Djokovic deve ancora inchinarsi. Domani con Zverev per il bis a Wimbledon. Poi spazio a "Ancora Juve: Vlahovic ci crede". Dopo Comolli, se ne va anche Modesto. Il serbo abbassa le pretese?
- Apertura con titolo "Bomba, pm al lavoro sul ruolo di Ranucci". L'ipotesi al vaglio. La Rai si tutela: stop alle repliche di Report. Poi "Donne sfregiate, maranza e criminali. Gli immigrati 'perbene' si ribellano". Spazio anche al Medio Oriente e al caso del finestrino esploso su un volo Ryanair.
- Apertura con un'intervista al Ceo di Eni Claudio Descalzi: "Energia, il mondo è cambiato. Servono strategie per il dopo Hormuz". Poi l'Ue ancora contro Instagram e Facebook: "Creano dipendenza". Meta: non è vero. Spazio anche a "Associazioni datoriali, accordo su rappresentanza e salario giusto".
- Apertura con titolo "La Rai trova il colpevole della bomba: 'è Report". A Ranucci sospese le repliche estive. In piena indagine, la destra si libera del programma "per tutelarlo". M5S-Avs contrari in Cda. Lui: "Turpi congetture". Poi la legge elettorale: "Preferenze: Meloni minaccia FI e Lega (e il Colle è attento)".
- Apertura con titolo "Sospeso Report". La Rai blocca le repliche della trasmissione "in attesa che si faccia piena chiarezza sulla bomba a Ranucci. Lui si lamenta: assurdo. Lavitola attacca l'amico: non doveva parlare di mio figlio. Poi l'acquisto da parte dell'Inter di Anan Khalaili: "L'arabo israeliano manda in tilt interisti e Pro-Pal". E ancora: "Sveglia, l'islam è un pericolo". All'accoltellatore musulmano di Milano non contestato l'odio religioso. La procura di Perugia invita a non dire la nazionalità di chi delinque.
- Apertura con titolo "Ranucci, la Rai sospende Report. Lavitola: 'Dubita di me? Gli sputo'". Spazio poi ai raid degli agenti anti immigrazione negli Stati Uniti: "L'Ice uccide ancora. A Houston freddato un altro innocente".
- Apertura con titolo "Motori accesi". Gli estremisti dell'Iran minacciano di colpire Israele. Idf pronta all'offensiva per prevenire un attacco contro i civili. Trump frena: non vuole il coinvolgimento dello Stato ebraico. E ancora "Terzo Polo, un cantiere sempre aperto e con le scadenze elettorali alle porte".
- Edizione del weekend con "Il regime al potere in Nicaragua ha copiato il modello cinese: i vescovi sgraditi vengono fatti sparire, senza che se ne sappia più nulla". Poi focus su Russia, caso Ranucci, Campo Largo, legge elettorale e Wimbledon.
- Apertura con titolo "L'ultima minaccia di Trump: 'Se sarò ucciso colpite l'Iran". Poi "Abusi, è no anche dopo 30 secondi. L'hostess: finalmente giustizia".
- Apertura con titolo "Un pasto al sole". Arriva la terza ondata di calore e il rimedio del governo è un decreto che protegge poco e male i lavoratori dipendenti. Non i rider, che ieri hanno protestato a Milano. Per loro è previsto lo stop delle consegne nelle ore più calde. ma senza tutele la scelta è tra morire di caldo o di fame.