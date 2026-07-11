Diversi i temi affrontati dalle aperture dei giornali. In primis il conflitto in Medio Oriente e la reazione di Trump alla notizia che l’Iran avrebbe un piano per ucciderlo. Spazio anche al caso Ranucci-Lavitola, con la sospensione da parte della Rai della messa in onda delle repliche estive di Report. Poi la notizia del finestrino esploso sul volo Ryanair, i Mondiali di calcio e Sinner in finale a Wimbledon