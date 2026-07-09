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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 luglio: la rassegna stampa

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È ancora Donald Trump a dominare le aperture dei giornali in edicola stamattina, tra i nuovi raid lanciati contro l'Iran e l'apertura concessa agli alleati della Nato. Sì alla produzione di nuovi Patriot per l'Ucraina. Spazio anche alla cronaca, con l'arresto di Mario Adinolfi e le indagini che proseguono sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Sugli sportivi la presentazione del nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim

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