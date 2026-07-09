Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 luglio: la rassegna stampa

È ancora Donald Trump a dominare le aperture dei giornali in edicola stamattina, tra i nuovi raid lanciati contro l'Iran e l'apertura concessa agli alleati della Nato. Sì alla produzione di nuovi Patriot per l'Ucraina. Spazio anche alla cronaca, con l'arresto di Mario Adinolfi e le indagini che proseguono sull'attentato contro Sigfrido Ranucci. Sugli sportivi la presentazione del nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim
- Sono le ultime mosse di Donald Trump, con i nuovi raid in Iran e le armi a Kiev, ad aprire le principali edizioni dei quotidiani in edicola stamattina, a cominciare dal Corriere della Sera. Il presidente Usa a Teheran: "La tregua è finita". Meloni dopo le tensioni: "Non mi pento". Attentato a Ranucci, i pm vogliono riascoltare il giornalista. La banda: non sapevamo fosse lui l'obiettivo
- 'Trump, tregua con la Nato ma altre bombe sull'Iran' titola anche La Repubblica. Il presidente Usa prova a ricucire con gli alleati, poi concede i Patriot all'Ucraina. Tornano i raid davanti allo Stretto di Hormuz. Di spalla l'arresto di Mario Adinolfi per tuffa: "È pericososo". L'accusa: raggirate decine di persone con scommesse collettive
- I nuovi raid di Trump in Iran aprono anche l'edizione odierna della Stampa. I Pasdaran colpiscono siti militari Usa nel Golfo, la risposta del presidente: "La tregua Usa è finita". Meloni a Donald: "Le basi? Non cambio idea". A centro pagina fotonotizia per l'nintervista a Lino Banfi in occasione del suo 80esimo compleanno
- 'Nato, la difesa europea in campo' si legge in apertura sul Messaggero. Da Ankara nasce il blocco militare Ue. Svolta di Trump dopo le minacce agli alleati: leader uniti e Italia buona, sì ai Patriot per Kiev. Attentato contro Ranucci, Valter Lavitola non risponde ai pm
- Sulla Gazzetta dello Sport il 20esimo anniversario della Coppa del Mondo conquistata dagli Azzurri a Berlino. La missione di Malagò: il sì di maldini e Conte per tornare grandi. Taglio alto per il primo giorno di Ruben Amorim al Milan. Il portoghese si presenta: "Vogliamo vincere il 20esimo scudetto"
- Il nuovo allenatore rossonero in primo piano anche sul Corriere dello Sport: dai paragoni con Mourinho e Allegri alle promesse. Cominciano oggi i quarti di finale dei Mondiali: in campo per prima la Francia di Mbappé contro il Marocco di Hakimi
- Si parla di calciomercato su Tuttosport, con i 'dispetti' Juve-Inter su Lucumí. Marotta si defila per Solet, ma ora sfida i bianconeri per il colombiano. Cairo ammette gli interessi manifestati per il Torino, ma nega offerte
- Sul Giornale si parla ancora dell'attentato a Ranucci. Lavitola nega: "Andavo a Trovarlo". E Corsini: "Il conduttore ora deve spiegare". Da Ankara prove di pace Trump-Meloni
- Temi economici come di consueto sul Sole 24 Ore. Fmi: giù il Pil per colpa delle guerre. Trump tira dritto. "Bombardo l'Iran". Unicredito conquista Commerzbank: la quota sale al 49,6%
- Sul Fatto Quotidiano spazio alle mosse del governo Meloni in materia di riarmo: 8 miliardi per il tank già superato, si legge. La premier: "Armi fatte qui in Italia". Ma i patti Nato dicono Usa
- 'Coraggio Rai, ferma Ranucci', titola Libero in apertura. Lavitola: "La bomba? Non c'entro". Tregua finita in Iran e le Borse vanno giù
- 'Sturm und Trump' è il gioco di parole del Manifesto in apertura. Il presidente Usa riaccende la guerra in Iran, vede Zelensky ma pensa a Putin, usa parole dolci per la Cina e sferza gli alleati europei
- Anche sul Resto del Carlino in primo piano la Nato che 'ritrova la sua unità'. 'Armi, Roma spende in casa' si legge ancora. Anche qui fotonotizia per Mario Adinolfi che finisce ai domiciliari accusato di truffa ed evasione fiscale