Monte Rosa, morto alpinista precipitato durante discesa dal Breithorn

L'incidente si è verificato poco dopo le ore 11 durante la fase di discesa con corda doppia, a quota 4000 metri circa. L'allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta da altri alpinisti presenti

È stato recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano il corpo senza vita di un alpinista precipitato sul monte Breithorn nelgruppo del Monte Rosa, al confine tra l’Italia e la Svizzera. L'incidente si è verificato poco dopo le ore 11 durante la fase di discesa con corda doppia, a quota 4000 metri circa. L'allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta da altri alpinisti presenti. Il corpo senza vita dell'alpinista è stato portato a Champoluc per il riconoscimento affidato al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. Sono ancora in corso le operazioni di recupero di altri alpinisti impegnati nella stessa zona, illesi.