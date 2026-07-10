Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Monte Rosa, morto alpinista precipitato durante discesa dal Breithorn

Cronaca

L'incidente si è verificato poco dopo le ore 11 durante la fase di discesa con corda doppia, a quota 4000 metri circa. L'allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta da altri alpinisti presenti

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

È stato recuperato dal Soccorso  Alpino Valdostano il corpo senza vita di un alpinista precipitato sul monte Breithorn nelgruppo  del Monte Rosa, al confine tra l’Italia e la Svizzera. L'incidente si è verificato poco dopo le ore 11 durante la fase di discesa con corda doppia, a quota 4000 metri circa. L'allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso della Valle d’Aosta da altri alpinisti presenti. Il corpo senza vita dell'alpinista è stato portato a Champoluc per il riconoscimento affidato al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia. Sono ancora  in corso le operazioni di recupero di altri alpinisti impegnati nella stessa zona, illesi.

Cronaca: Ultime notizie

Mattarella a genitori di Attanasio: faremo di tutto per ricerca verità

Cronaca

il Capo dello Stato Sergio ha incontrato i genitori dell'ambasciatore ucciso nella Repubblica...

Ragazza sfregiata a Milano: “Ho pensato di morire”

Cronaca

La 23enne è stata aggredita nel pomeriggio di giovedì 9 luglio alla fermata della metro Duomo di...

Arrone, bimba aggredita da animale in un parco. Il sindaco: "Era lupo"

Cronaca

Il fatto è avvenuto nel piccolo centro della Valnerina ternana. La bambina, di 4 anni, sarebbe...

Caldo, bollino rosso a Firenze e Perugia. Verso picchi di 43°. LIVE

live Cronaca

Il calore non darà tregua almeno fino al 20 luglio. Dopo i 38-40° raggiunti durante i picchi...

Il Castello delle Cerimonie resta chiuso, respinto il ricorso

Cronaca

Gli ermellini hanno dichiarato inammissibile la richiesta di revisione del processo, blindando di...

Cronaca: i più letti