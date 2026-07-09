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Diossina, 50 anni dal disastro di Seveso: cosa accadde il 10 luglio 1976 in Brianza. FOTO

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©Getty

Quella mattina presso lo stabilimento Icmesa di Meda si consumò uno dei più gravi incidenti industriali e ambientali della storia italiana ed europea. A causa del malfunzionamento di un reattore, si sviluppò una nube tossica contenente diossina TCDD che, spinta dal vento, si sparse verso i comuni limitrofi, colpendo duramente la città di Seveso. Centinaia le persone colpite da cloroacne, migliaia gli animali morti o abbattuti

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