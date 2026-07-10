Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 luglio: la rassegna stampa

Aperture quasi interamente dedicate al nuovo blocco di Hormuz dopo i raid statunitensi e la risposta della Repubblica islamica, che hannuncia di aver colpito diversi Paesi del Golfo. Aumenta il gas, petrolio in altalena. Il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Processo agli hater, prime condanne per gli insulti a Liliana Segre. Prosegue l'ondata di caldo record, con punte di 43 gradi in Italia. Mbappé alla Messi trascina la Francia in semifinale: Marocco ko
- C'è il nuovo blocco di Hormuz a seguito dei raid statunitensi in apertura sulla gran parte dei quotidiani in edicola stamattina, a cominciare dal Corriere della Sera. Washington parla di centinaia di obiettivi centrati, il regime risponde colpendo nei Paesi del Golfo. Navi di nuovo ferme e traffici nel caos. Processo agli hater, prime condanne per gli insulti a Liliana Segre. Allarme Inps sui salari, ma più figli dal lavoro agile
- 'I raid chiudono Hormuuz' titola in prima pagina La Repubblica, con gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran che bloccano nuovamente lo Stretto. Aumenta il gas, petrolio in altalena. Il Cremlino accusa Trump sui Patriot a Kiev. Fotonotizia per la pistola regalata da Erdogan ai leader europei al vertice Nato. Meloni: protocollata a Palazzo Chigi
- Sulla Stampa l'apertura è dedicata a quella che viene descritta come una 'guerra di spie' tra Roma e Mosca'. L'Italia espelle i diplomatici russi, il Cremlino attacca e si prepara a cacciare i nostri funzionari. Pistola in bocca e legata, rapina da incubo a Torino. In foto la secca del Po, all'80% sotto la media stagionale
- Anche sul Messaggero il titolo principale è riservato al nuovo blocco delle navi a Hormuz dopo i raid incrociati. L'Italia espelle due 007 russi e convoca l'ambasciatore: alta tensione tra Roma e Mosca. Mai così caldo in Europa: terza ondata in Europa, picchi in Italia finoa 43 gradi. I meteorologi: mese di giugno più torrido di sempre
- Sulla Gazzetta dello Sport la scelta dell'Inter per il post Dumfries. Primo acquisto per i campioni d'Italia, dopo la delusione Palestra arriva per 25 milioni dall'Union Saint-Gilloise l'esterno israeliano Khalaili. Mbappé stile Messi in taglio alto: sbaglia un rigore poi inventa l'ottava magia come Leo: Marocco ko e Francia in semifinale
- Anche sul Corriere dello Sport in primo piano il nuovo acquisto dell'Inter prelevato dal campionato belga per una cifra intorno ai 25 milioni. Oggi le visite mediche, ora l'obiettivo dei nerazzurri è Chalobah. Mbappé alla Messi, per Yamal c'è Big Rom: dopo la Francia, stasera tocca alla Spagna giocarsi l'accesso alla semifinale col Belgio
- Mercato Juve in apertura su Tuttosport, dove ai bianconeri viene accostato il nome del 37enne centrocampista del Sassuolo Matic. Oggi semifinali di Wimbledon: Sinner torna in campo per battere l'eterno Djokovic
- Sul Giornale si ipotizzano manovre dietro l'attentato subito da Sigfrido Ranucci, testato come ipotetico leader del centrosinistra. A centro pagina la pistola regalata da Erdogan ai leader che imbarazza i potenti
- Sul Sole 24 Ore si parla di emissioni, con le imprese che scrivono alla Ue: "Riforma profonda del sistema Ets". Il presidente dell'Inps Fava: "Un G7 del welfare e della previdenza per governare denatalaità e AI"
- Anche sul Fatto Quotidiano prende piede l'ipotetico sondaggio che avrebbe avuto luogo circa la candidatura di Ranucci come eventuale leader del centrosinistra. Hormuz fra raid e negoziati, alle Big Oil utili tripli da aprile
- 'Da Rai a TeleLavitola' titola Libero in apertura. Viale Mazzini, si legge, non blocca Ranucci: domenica la replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba. Giuseppe Conte sarà sentito dalla Commissione Covid in audizione a fine agosto
- Sul Manifesto si parla della prossima guerra degli Stati Uniti alla 'minaccia comunista'. Il segretario di Stato Marco Rubio invita 60 Paesi a un summit che punta a fronteggiare la "rinascita del terrorismo di sinistra"
- Si torna a parlare di Iran anche sull'apertura del Resto del Carlino, col nuovo blocco di Hormuz. Disastro di Seveso, 50 anni dopo la testimonianza di una donna che all'epoca era soltanto una bambina. Spie russe, Roma espelle due diplomatici dall'ambasciata