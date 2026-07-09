L'ex calciatore Toldo blocca un ladro di biciclette a Milano

L'ex portiere dell'Inter e della Nazionale, oggi responsabile del progetto Inter Legends, è intervenuto nella serata di mercoledì 9 luglio in via Agnello, nel centro di Milano. Ha inseguito e fermato un giovane che aveva appena sottratto una bicicletta a un coetaneo, restituendo il mezzo al proprietario tra gli applausi dei passanti

Aveva appena parcheggiato lo scooter in via Agnello, a due passi dal Duomo, quando ha notato un ragazzo correre dietro a un altro giovane in sella a una bicicletta. Erano circa le 20 di mercoledì 9 luglio. Francesco Toldo, 54 anni, ex numero uno dell'Inter e della Nazionale, oggi alla guida del progetto Inter Legends, ha fermato l'inseguitore per capire cosa stesse succedendo. La risposta è arrivata in tre parole: "Mi ha rubato la bici".

A quel punto l'ex portiere, che indossava la divisa da volontario della protezione civile, si è messo a correre. Ha raggiunto il ladro all'altezza di corso Vittorio Emanuele II, una delle arterie più affollate del centro cittadino, e lo ha fatto cadere dalla bicicletta con una spinta. Il mezzo è stato restituito immediatamente al legittimo proprietario, sotto gli occhi dei passanti, che hanno applaudito la scena.

"Sono partito a tutta velocità"

Toldo ha poi raccontato quei minuti. "È stato incredibile, vedendo la scena ho capito subito quello che era accaduto", ha spiegato. "Appena il ragazzo me ne ha dato conferma, non ci ho pensato nemmeno un secondo. Sono partito a tutta velocità, l'ho affiancato e con una spinta l'ho disarcionato". Poi il riconoscimento della folla: "Le persone in strada mi hanno riconosciuto e tutti mi volevano abbracciare. Il ragazzo che era stato derubato mi ha ringraziato e anche tutte le persone che hanno assistito alla scena".