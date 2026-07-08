Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dichiarazioni di Donald Trump sulla Nato e su Giorgia Meloni: il presidente Usa si è detto "deluso dagli alleati", mentre la premier "non ci ha aiutati con l'Iran". Spazio anche all'annuncio di Marine Le Pen per la candidatura alla presidenza, dopo la condanna in appello per appropriazione indebita. Poi, l'arresto di due ex 007 a Roma per spionaggio per la Russia. Infine, la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto ai Mondiali 2026
- In apertura Donald Trump che "scuote il vertice della Nato" dicendosi "deluso dagli alleati". Il presidente Usa "critica Berlino, Londra e Parigi: si sono sfilati". Nel frattempo, la premier sul tycoon: "Rapporti cordiali". Spazio anche alla morte dell'attentatrice di Monaco: "Uccisa a Kiev". In prima pagina anche l'arresto di due ex 007: "Notizie top secret ai russi in cambio di soldi". Poi, i Mondiali 2026 con la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto 3-2: "Messi: il trionfo e il pianto".
- In primo piano le parole di Trump su Meloni: "Sbaglia". Durante il vertice Nato ad Ankara, il presidente Usa attacca: "Mi piace ma non ci aiuta. Deluso dalla Nato". Poi annuncia: "Lanciati potenti attacchi all'Iran". Spazio all'arresto di due ex 007 a Roma per "spionaggio per la Russia". In prima pagina anche la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto: "Messi salva l'Argentina e piange". Infine, in Francia l'annuncio di Le Pen: "Mi candido alla presidenza".
- In apertura l'annuncio di Le Pen: "Corro per l'Eliseo". Condannata a tre anni, potrà ricandidarsi: "Ricorrerò contro il braccialetto elettronico". Spazio anche all'arresto di due ex 007 per spionaggio per la Russia, mentre in Ucraina è stata uccisa l'attentatrice di Monaco. In prima pagina anche lo sport con un focus su Sinner a Wimbledon, in semifinale contro Djokovic, e il commento di Giulia Zonca sui Mondiali: "Il Mondiale prenda a calci le parole".
- In apertura ancora il vertice Nato e Donald Trump "contro tutti". Poi le parole su Meloni: "Mi piace, è una brava persona ma in Iran non c'è stata per noi". Poi minaccia: "Potrei togliere i soldati dall'Europa". Spazio anche all'intervista al presidente del Ppe: "Insulti inaccettabili, alla Ue serve una difesa comune". Poi, l'arresto di due ex 007 a Roma per spionaggio per la Russia e l'intervista a Crosetto: "Patto tra tutti i partiti contro le interferenze di Mosca". Infine, la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto.
- La Gazzetta dello Sport apre con "Estasi Messi", dedicando la copertina alla rimonta dell'Argentina e alla prestazione del numero 10, decisivo nel finale dopo un rigore fallito. Spazio anche a Wimbledon e alla semifinale di Sinner contro Djokovic, mentre Cobolli continua il suo percorso e sfida l'inglese Fery. In evidenza anche il mercato del Milan, vicino alla chiusura per un rinforzo in difesa.
- Il Corriere dello Sport celebra in prima pagina Lionel Messi dopo la rimonta dell'Argentina contro l'Egitto. Sotto di due reti, l'Albiceleste ribalta il match in tredici minuti e conquista i quarti di finale trascinata dal suo capitano, protagonista con assist e giocate decisive. In primo piano anche il tennis, con Jannik Sinner che raggiunge la semifinale di Wimbledon, che giocherà contro Djokovic, e la sfida di oggi di Flavio Cobolli.
- In apertura il futuro di Dusan Vlahovic: "Toh: Vlahovic richiama la Juve", con il centravanti serbo pronto a ridiscutere il rinnovo in assenza di offerte convincenti. In alto, spazio al tennis con Jannik Sinner, che vola in semifinale a Wimbledon. In evidenza anche l'impresa dell'Argentina, trascinata da Lionel Messi nella rimonta contro l'Egitto. Completano la prima pagina le novità sullo stadio del Torino, il mercato del Milan e le ultime sul fronte arbitrale con la nomina del nuovo designatore.
- In apertura le dichiarazioni di Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia: "No a maxi rialzi dei tassi". Spazio anche agli affitti: "Dal 2018 al 2024 costi cresciuti in media del 22,6%". Poi, il mercato "record" dell'arte: "Aste da 6,7 miliardi in sei mesi". In prima pagina anche la difesa: "La Nato accelera con nuovi contratti e impegni per 50 miliardi". E ancora, l'attacco di Trump agli alleati: "Nessun aiuto, potremmo ritirare tutte le truppe". Infine, l'annuncio di Le Pen sulla candidatura alle presidenziali.
- In primo piano la difesa e il ministro Crosetto che "stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo". Spazio anche al vertice Nato ad Ankara: "I leader investono altri 90 miliardi sulle guerre". In prima pagina anche il caso Ranucci, la morte dell'attentatrice di Monaco in Ucraina e l'arresto di due ex 007 italiani per spionaggio per la Russia. In evidenza anche l'annuncio di Le Pen sulla candidatura alle presidenziali.
- In apertura il vertice Nato ad Ankara e Trump che afferma: "Meloni mi piace". E la premier sottolinea: "I nostri rapporti sono cordiali". Spazio anche al caso dei due ex 007 che "vendevano segreti a Mosca" e l'allarme di Crosetto: "Sono ovunque". In prima pagina anche l'inchiesta sull'attentato a Ranucci: "Lavitola accusato". Il giornalista: "Sconvolto, è un amico". Poi, la commissione Covid: "Fraccaro kamikaze s'immola per Conte e il caso Paladino imbarazza i 5 stelle".
- "Alla fiera dell'Est" è il titolo d'apertura del Manifesto sul vertice Nato ad Ankara, che lo definisce "un mercato delle armi". Il segretario generale Rutte "eslata il 'ruggito' dell'industria bellica", ma "non basta, il presidente Usa è 'deluso' dall'Europa". Spazio anche all'annuncio della candidatura alle presidenziali di Marine Le Pen. Poi, Strasburgo "vota contro i sovranisti": "Vannacci incompatibile con l'Ue". Infine, l'attentato a Ranucci: "L'amico della vittima Lavitola in procura".
- In apertura l'inchiesta sull'attentato a Ranucci: "Accusa di strage per il presunto mandante Lavitola". Il giornalista: "C'era amicizia, non mi avrebbe mai fatto del male". Spazio anche alla Commissione Covid, dove "irrompe la norma del 2020 che favoriva Paladino". Poi le parole di Meloni sul rapporto con Trump: "Tra noi rapporti cordiali". In prima pagina anche l'editoriale di Alessandro Sallusti: "I casi sono due: o è una vendetta o è un favore".
- In primo piano l'attacco di Trump agli alleati: "L'Europa ci ha voltato le spalle". Poi attacca ancora la premier Meloni: "Il nostro rapporto è peggiorato, non mi ha aiutato sull'Iran". Spazio anche a Marine Le Pen: "Correrò io per la presidenza nel 2027". In prima pagina anche i due ex 007 che "vendevano segreti al Cremlino a 4mila euro". Poi, l'editoriale di Mario Del Pero: "Europeizzare l'Alleanza, l'occasione dell'Unione".
- "Affari e minacce" è il titolo d'apertura di Avvenire sul vertice Nato. Trump attacca gli alleati e Meloni: "Una brava persona, ma per noi non c'è stata". Spazio anche alla carenza di insegnanti in nidi e materne: "A rischio le strutture del Pnrr". Poi, l'annuncio di Le Pen per la candidatura alle presidenziali del 2027. In prima pagina anche il report dell'Ocse: "Cresce l'occupazione ma scendono i salari reali".
- In primo piano l'inchiesta sull'attentato a Ranucci e le accuse a Lavitola: "Tra i due 'un'amicizia vera'". Spazio anche alle parole di Trump su Meloni al vertice Nato: "Non c'era per noi". Poi, il caso dei due ex 007 italiani che vendevano "segreti militari" ai russi. E ancora, l'intervento di Biancofiore sulla legge elettorale: "Vince la credibilità sul territorio".
- In apertura ancora il vertice Nato: "Ora è asse Trump-Erdogan". Il presidente Usa ribadisce: "Deluso dagli alleati, Meloni non ci ha aiutato". La premier sottolinea: "Rapporti cordiali". Spazio anche al caso dei due ex 007 che "vendevano segreti ai russi". Poi, l'annuncio della candidatura alle presidenziali di Marine Le Pen. Infine, i Mondiali di calcio con la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto.