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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dichiarazioni di Donald Trump sulla Nato e su Giorgia Meloni: il presidente Usa si è detto "deluso dagli alleati", mentre la premier "non ci ha aiutati con l'Iran". Spazio anche all'annuncio di Marine Le Pen per la candidatura alla presidenza, dopo la condanna in appello per appropriazione indebita. Poi, l'arresto di due ex 007 a Roma per spionaggio per la Russia. Infine, la vittoria dell'Argentina contro l'Egitto ai Mondiali 2026

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