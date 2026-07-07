Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 luglio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina la partenza del vertice Nato ad Ankara, in Turchia, insieme al gelo di Meloni nei confronti del presidente Usa dopo l’ultimo attacco. Spazio anche al caso Trump-Mondiali: dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber Usa Balogun, il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino. In primo piano anche l’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci: tra gli indagati c’è l’imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola
- In apertura "Vertice Nato, il gelo di Meloni verso Trump", con il richiamo "E Rutte lo loda sulle spese militari degli alleati" e le analisi “Joker alla Casa Bianca. Il bullismo, gli insulti: tutte le follie di Donald" e a "La premier e le mosse sul cerimoniale, contatti con Erdogan". In primo piano anche il caso Trump-Mondiali: “Il leader Usa terremota i Mondiali. Fifa nel caos". In spalla la guerra in Ucraina con "Pioggia di missili sull’Ucraina. L’appello di Zelensky". Spazio anche al "Caso Ranucci, indagato Lavitola: ‘È il mandante’”.
- In apertura "Trump, mani sui mondiali", con il sottotitolo "Il presidente: ‘Sì, ho chiamato Infantino per far togliere la squalifica al giocatore americano’”. In primo piano anche il gelo di Meloni sul presidente Usa dopo l'ultimo attacco: "Meloni non replica alle offese ma vedrà Donald stasera a Ankara". In taglio basso spazio a "Svolta sull’attentato a Ranucci, indagato Lavitola: è il mandante" e a "Treni, Italia divisa tra lavori e guasti". In spalla spazio a "Caro Cassese, i valori della Carta vanno rispettati”.
- In apertura “Trump, i timori di Meloni", con il richiamo all’intervista a Tajani: "Non rispondiamo più agli insulti. Fondi Ue per la difesa? C’è ancora tempo". In primo piano anche l’analisi “Noi e gli Usa alleati non sudditi”.
Al centro spazio a "Il fallaccio di Donald: telefonata a Infantino per togliere la squalifica a bomber Usa. L’Uefa alla Fifa: scandalo". In spalla spazio a "Guetta e Zucchero: ‘Diamo subito il Premio Nobel a Lampedusa’”. In taglio basso: "Ranucci: indagato Lavitola”.
- L’apertura è dedicata a "Gelo tra Meloni e Trump", con il richiamo "La premier ignora gli attacchi". In primo piano anche lo “Scandalo Mondiali”: “Trump: ho chiamato Infantino su Balogun e ha tolto il rosso". In spalla "A Roma il tavolo Israele-Libano". Spazio anche a "Voli Roma-Milano introvabili: treni bloccati per lavori e guasti, Italia divisa in due". In taglio basso: “Attentato a Ranucci. Indagato Lavitola: presunto mandante”.
- In apertura "Effetto Pnrr, ora la Pa paga le fatture con 16,1 giorni di anticipo medio". In taglio alto: “’Piani di riarmo concreti e credibili’, Rutte sprona gli europei sulla difesa". Al centro spazio a "Fincantieri, poker di M&A per il polo della subacquea". In spalla: "Infantino: ‘Trump mi ha chiamato’. Polemiche per il rosso cancellato" e "Gas, stoccaggi e difesa comuni per un Indo-Pacifico libero". In taglio basso: “Caos Ferrovie, disagi a Firenze e circolazione in tilt a Milano Centrale”.
- In apertura "Il Mondiale preso a calci: lo scandalo del rosso cancellato”. “Bufera sulla grazia all’americano Balogun" e "Trump: ‘Sì, l’ho chiesta a Infantino’”. In taglio centrale spazio a “Spagna in festa, CR7 in lacrime". In spalla spazio al tennis con “L’erba nostra. Cobolli perfetto, Paolini rinata. Il sogno continua" e "Kimi vota Sinner".
- In apertura “Nato per sfasciare tutto”: “Donald chiama la Fifa e fa togliere la squalifica al bomber Usa: scoppia la guerra del calcio. E oggi ad Ankara il redde rationem con i leader europei”. Spazio ai commenti "Violentate le regole sacre del pallone" e "Il nodo armi. E Meloni teme l’agguato”. In primo piano anche la guerra in Ucraina con "Kiev, soldati Usa e spese: Unione divisa”. In taglio centrale: “Covid, Conte bluffa: ‘Interrogatemi’. Ma non si dimette dalla Commissione".
- In apertura "Trump, il gelo di Meloni. Oggi tycoon e premier alla Nato”. "Imbarazzo e silenzio da Palazzo Chigi dopo il nuovo clamoroso attacco del presidente Usa". In taglio centrale: "Lavori e guasti, Italia spaccata. E il viaggio in treno è un’odissea". In primo piano anche il "Caso Balogun, quelle relazioni pericolose Donald-Infantino”. In spalla: “Zucchero: ‘La mia anima, tra Miles Davis e Mandela’”, "Droga dello stupro nei trolley. Maxi sequestro all’aeroporto" ed "Estorsione e truffa a un anziano. Preso sedicenne".
- In apertura “Non hanno pane? Mangino cannoni", con i richiami “Ankara. Rutte e von der Leyen: ‘Le armi fanno bene al Pil’” e “Al vertice Nato europei genuflessi agli Usa per nuove spese in armamenti". In taglio alto spazio a "Il Pd è contro le preferenze: Elly manda avanti Gribaudo". In spalla: “Il soldato dell’Idf che demolì case a Gaza è in Italia", "L’Ue vs Vannacci e Afd: FdI e Lega vogliono salvarli" e "Conte sfida Lisci: ‘Datemi una data per interrogarmi’”. In taglio basso: "Indagato Lavitola: ‘Ordinò bomba contro Ranucci’”.
- In apertura "Il vertice per guadagnare tempo", con il sottotitolo "Ad Ankara gli europei vogliono limitare i danni trumpiani alla Nato". Al centro spazio a "Lezioni per l’Europa dal calcio europeo” con il sottotitolo “Rispondere a Trump si può, fissare red line pure”. Spazio anche al commento “Abituarsi al bruto”, “Trump è peggio di un bullo, scherza con la brutalità di chi disprezza le regole”. Spazio anche alla guerra in Ucraina con “Operazione Polonia" e “Ucraina senza Patriot”.
- In apertura "Pallone gonfiato", con il richiamo "Trump mette nel mirino Meloni, Picierno: ‘Una strategia’. La studiosa Conley: ‘Con la comicità mina l'autorevolezza’”. In spalla la guerra in Ucraina con "Pioggia di fuoco su Kyiv alla vigilia di Ankara. La Nato si europeizzi". Spazio anche a "Bibi non apprezza Erdogan ma è meglio degli ayatollah". In spalla spazio anche alla legge elettorale con "Le preferenze? Donne, nessuna paura sono state la mia forza”. In taglio basso: "Dieci anni dopo la Brexit: l’identità non paga il conto".
- In apertura “Le regole del gioco”, con il sottotitolo “Pagare e ancora pagare. Al vertice della Nato che si apre in Turchia, Trump darà le pagelle agli alleati sulla base di quanto stanno aumentando la spesa militare. Che va quasi tutta in armi americane, ma per il segretario generale Rutte è giusto cosi. Solo la Spagna dice no”. In taglio centrale: "Il ronzio della morte su Kramatorsk". Spazio anche alla guerra in Ucraina con "Gli attacchi russi più pesanti. Seconda giornata di lutto a Kiev".
- In apertura "Trump-Nato, oggi la resa dei conti. Ma lui pensa a truccare il Mondiale”, con l’analisi “Lo schiaffo del tycoon e la risposta dell'Europa”. Spazio anche alla guerra in Ucraina con "Putin continua ad attaccare Kiev, la pace si allontana, un altro fallimento del tycoon". In taglio centrale spazio a "Khamenei e il messaggio al mondo intero" e "Il duce Vannacci e quei comitati dedicati ai gerarchi". In taglio basso l’intervista a Ernesto Maria Ruffini: “Il campo largo? È in sala d’attesa”.