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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 luglio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina la partenza del vertice Nato ad Ankara, in Turchia, insieme al gelo di Meloni nei confronti del presidente Usa dopo l’ultimo attacco. Spazio anche al caso Trump-Mondiali: dopo le polemiche per la sospensione della squalifica del bomber Usa Balogun, il capo della Casa Bianca conferma di aver chiamato Infantino. In primo piano anche l’inchiesta sull’attentato a Sigfrido Ranucci: tra gli indagati c’è l’imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola

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