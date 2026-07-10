Ragazza sfregiata a Milano: “Ho pensato di morire”

La 23enne è stata aggredita nel pomeriggio di giovedì 9 luglio alla fermata della metro Duomo di Milano. "Non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare", ha detto alla polizia, riferendo anche la dinamica e gli insulti che Mohammed Saidi le ha rivolto. Firmata dalla pm Simona Ferraiuolo la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere

"Ho pensato di morire, non riuscivo più a vedere nulla e il sangue mi impediva di respirare". Le parole sono della ragazza di 23 anni sfregiata da un uomo mentre si trovava alla fermata della metro Duomo a Milano. Il racconto dei drammatici momenti dell’aggressione è stato messo a verbale dagli inquirenti.

La 23enne ha spiegato tutta la dinamica dell’accaduto: “Improvvisamente, un uomo che io non avevo mai visto prima, si rivolgeva a me in lingua araba e con un tono intimidatorio esclamava: ‘Che c… guardi?’", si legge nel verbale. Poi la giovane ha riferito anche gli insulti che Saidi le ha gridato: “Mi urlava contro, gli ho chiesto di allontanarsi o avrei chiamato la polizia”. A quel punto Saidi si è avventato su di lei, estraendo un coltello e colpendola.

“Perdevo molto sangue e cominciavo a sentirmi male, mi girava la testa e temevo di svenire”. Tutti questi elementi sono contenuti nel provvedimento d’arresto dell’uomo, per il quale si attende la convalida: il 27enne è pericoloso e potrebbe colpire ancora, come si evince nella richiesta di custodia cautelare in carcere firmata dalla pm Simona Ferraiuolo.